La página más laureada del palmarés

El ascenso del Girona a primera división traía a cuenta y rescataba del lejano recuerdo la que probablemente pueda ser la mayor gesta deportiva en el palmarés del Villafranca UC-Ordizia KE.

Corría la temporada 1955-56, en palabras del inolvidable Kifi «la de mayor aureola, llamada también del oro por alcanzar el techo ascendente, deportivamente hablando, nada más y nada menos que participar en la liguilla de ascenso a la segunda división». Presidente del club, Pacho Garmendia, entrenador del primer equipo, José Martín Etxeberria 'Altamira'. Todo ello, apunta, tras una fantástica temporada en tercera en la que el Villafranca, tras el líder, Elgoibar, se proclamó subcampeón.

Cumplidas sus 80 primaveras, Iñaki Balluerca, componente de aquella sensacional remesa de futbolistas ordiziarras, reseña que «nunca hubiera pensado que fuera necesaria tanta perspectiva temporal para valorar, como la cuestión lo merece, la que sin duda alguna fue una, desigual, gesta deportiva. Y lo que son las cosas, el gol que abrió el marcador en Madrid ante el Rayo Vallecano, lo marqué yo, si bien las crónicas se lo dieron a Imaz, circunstancia a la que nunca le había dado demasiado importancia pero, ahora, el cuerpo me pide reclamar la autoría».

El primer partido de aquella fase de ascenso reunió en el campo Arana, al Villafranca y al Elgoibar, y 3-1 para los de casa con el siguiente once: Eduardo Lasheras, Agustín Iruretagoyena, José Mari Lasa, Jaime Iruretagoyena, Antonio Zurbano, Miguel Irastorza, Iñaki Balluerca, José Antonio Saura, Santos Falcón, Paco Arregui, y José Ignacio Imaz. Portero suplente, Juan Lahidalga.

El siguiente encuentro tenía lugar muy lejos del Goierri, en Gerona, y los del txoko pagaban la novatada; 5-0. En la convocatoria urdiña entraban Juan Antonio Armendariz y Antonio Zubiaurre.

Recuerdan los más veteranos que había nevado por lo que la expedición urdiña afrontó el desplazamiento en tren hasta Barcelona, y que ya en la Capital Condal, por mediación de Kiko Pérez, ordiziarra enrolado en el Español, el club catalán cedió su autobús para que el Villafranca completara el viaje hasta Gerona.

A partir de ahí, la lucha por el ascenso emparejó al Villafranca con el Arenas, de Zaragoza. Nieve en Arana y temperatura bajo cero. Los maños se llevaron la victoria 1-2. En el Villafranca entre los titulares, en esta ocasión, Joseba Lasa e Iñaki Martínez.

Aranjuez-Villafranca; 6-1. Manresa-Villafranca; 3-2. Villafranca-Amistad, de Zaragoza; 2-0. Miguéliz se reincorporaba a la escuadra ordiziarra. Y para completar la primera vuelta, Rayo Vallecano-Villafranca. «Me acuerdo -apunta Iñaki Balluerca-, que nada más bajar del autobús alguien nos dijo 'os vamos a dar más palos que a una alfombra', y que cuando entramos en el vestuario del campo había un cartel que advertía 'No nos hacemos responsables de las carteras, ni de los relojes'. Juan Mari Armendariz, portero suplente se llevó todas las pertenencias al banquillo».

«Ya en el partido, metí el primer gol. Me planté solo ante el portero le di con efecto y el cuero entró; 0-1. Pero no sólo eso sino que el guardameta local en su intento por parar el balón cayó mal y se lesionó. Se armó la marimorena. Resultado con el que terminó el primer tiempo». Recogen las crónicas que, «en la segunda parte, el público amenazador, con insultos de miedo, asustó al equipo, hasta el punto de que el autor de este comentario estuvo pidiendo que ganase el Rayo por temor a no salir vivos de Vallecas. Llegó el empate y después el gol que encarrilaba la victoria rayista; 4-1, pues la cosa seguía aún peor. Se tuvo que salir del campo custodiados por la policía hasta el autobús que recibió varias pedradas». Jugaron: Lasheras, Juan Mari Armendariz, Lasa, Chechín III, Juan Antonio Armendariz, Imaz, Balluerca, Miguéliz, Santos, Zurbano y Martínez.

La vuelta del Gerona a Arana se tradujo en un lleno impresionante; 1-3. Cerraba la fase de ascenso el Rayo Vallecano. Si ganaba, subía de categoría. Llovió a mares. En el Villafranca ganas de revancha y probablemente algo más. Se impusieron los muchachos de 'Altamira'; 2-1, el primer gol llevaba la rúbrica de Iñaki Balluerca, el segundo de Miguéliz.

«Fue una auténtica gesta que hoy valoro mucho más. Jugamos contra equipos absolutamente profesionales en los que el que menos, cobraba 300.000 pesetas. Nosotros 250 pesetas por partido ganado. Todo eso, ahí queda», concluye.