Ordizian y el Ayuntamiento, de la mano

Cuestión antigua, hay actitudes humanas, signos externos, etc, que si no compartes o bien no estás a la altura, se diría que, en la escala social, en este caso a pie de asfalto, no eres ni de segunda. Hoy hacer alarde de que solo compro por internet parece que automáticamente genera márchamo y ese signo distintivo de supremacía que acompaña al cachet más personal. Ni qué decir si no estás en las redes sociales.

Pues bien, sea como fuere, la Agrupación Ordizian y el Ayuntamiento, en ese viejo empeño por seguir manteniendo vivo ese modelo y vocación antigua de localidad comercial, por supuesto acompasada a los tiempos, rubricaban la reedición del convenio de colaboración que suma esfuerzos en favor de esta seña de identidad.

Mari Carmen Goiburu, secretaria de la Agrupación Ordizian (asociación que este año cumple cuatro décadas) reseña que «existe una buena disponibilidad por las dos partes a la hora de trabajar en pro, impulso y puesta al día, del pequeño comercio, hostelería y servicios, como herencia, vocación, y modelo de localidad comercial».

Fruto de esa colaboración que viene de tiempo atrás, en julio del año pasado, la Agrupación, en colaboración con el Ayuntamiento, abría las puertas de su nueva oficina comercial, que salía de las paredes de D´elikatuz para situarse en la calle Santa María 21, en lo que en su día fue la zapatería Otaño, en ese empeño por estar muy cerca, a pie de calle, de su razón de ser: el público.

Un paso orientado a reforzar esa esencia del sector; el trato directo y personal, y a su vez, a darle más protagonismo al grupo, al colectivo; a la Agrupación, ofreciendo un servicio más cercano a comerciantes, clientes y ciudadanía en general. Oficina, que en esa suma de esfuerzos, Ordizian compartía y comparte con la del técnico de comercio municipal.

«Se trata de continuar sumando, apunta Mari Carmen Goiburu, en ese empeño por seguir contando con un comercio tradicional que esté a la última y por una localidad que tenga tirón, gancho y resulte atractiva para el gran público».

A nivel individual el sector no pierde comba, y se muestra muy atento e involucrado en todo lo que supone, formación, gestión, modernización, en una palabra, a todos los niveles, consciente de sus grandes fortalezas; la relación, asesoramiento y trato con el cliente.

Y como colectivo, atento a todas las campañas; primavera, navidad, feria del stock, promociones, etc.

Una labor, muy centrada en conseguir que la ciudadanía perciba la importancia de realizar el consumo en el comercio local, y en transmitir la imagen de calidad del comercio urbano favoreciendo una experiencia de compra cómoda y siempre atractiva.

«Por parte del Ayuntamiento, para nosotros resulta muy importante que la Administración local cuente con una concejalía que se ocupa del sector, un técnico municipal y un plan de apoyo (Perco) muy detallado. En este sentido, muy importante el programa de revitalización y reapertura de locales comerciales cerrados 'Ordizia Zabalik', plan que subvenciona el alquiler durante los primeros años, tiempo que te permite constatar, a efectos prácticos, la viabilidad de la iniciativa».

«Fundamental a su vez el efecto tractor, de todas las actividades que por su cuenta o en colaboración con las entidades del municipio lleva a cabo el Consistorio en el ámbito del ocio y tiempo libre. Y para la Agrupación Ordizian clave a futuro, poder contar con ese párking que supondría una clara ventaja competitiva», concluye.