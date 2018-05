El Ordizia KE, a por el soñado ascenso La afición confía en celebrar con el equipo el ansiado éxito. / MARIN El club llama a los ordiziarras a llevar en volandas al equipo DV ORDIZIA. Sábado, 26 mayo 2018, 00:29

Última jornada en la División de Honor Regional, en la que se decide qué equipo logra el ascenso, directo, a Tercera División, y el que promociona en ese mismo empeño. En la clasificación, líder el Ordizia con 69 puntos, los mismos que el Pasaia, segundo, tercero el Tolosa con 66 y cuarto el Hernani con 64.

Por decisión federativa, todos los equipos con opciones juegan a la misma hora; las 17.30. Horario en el que saltarán al terreno de juego;

Ordizia KE-Hernani, Tolosa-Beti Gazte y Real Unión B-Pasaia.

Lo mejor que puede ocurrir es que el Ordizia gane, triunfo que automáticamente conllevaría el soñado ascenso. A partir de ahí surgen las demás posibilidades; que empaten Ordiza y Pasaia, que pierdan los dos, etc. A igualdad de puntos, sube el Ordizia. Al Tolosa solo le sirve el triunfo y que no puntúen ni Ordizia ni Pasaia. Y de ahí en adelante, lo que diga la Federación en función de la norma. La cátedra reseña que en caso de triple empate la segunda plaza sería para el Tolosa.

En el peor de los casos, el Ordizia tiene asegurada la segunda posición y con ella la promoción ante los segundos clasificados de Araba y Bizkaia.

Hoy viene el Hernani, que lo ha intentando pero se ha quedado sin posibilidad alguna. En el encuentro de ida, en el que no se olvidaba que el año pasado la escuadra goierritarra le chafó el ascenso al imponerse en Zubipe, se impuso el Ordizia 0-1, gol de Iparragirre en el m.79, encuentro con el que terminaba la primera vuelta con el Ordizia como líder en solitario, con un partido pendiente por disputar en Altamira ante el Aretxabaleta, suspendido en su día por la nieve.

No cabe duda de que, como han hecho todos los equipos durante esta temporada, el Hernani no va a venir a regalar nada. Al Ordizia le toca hacer ese juego que desde prácticamente septiembre le ha mantenido en lo más alto de la tabla. Escuadra local que únicamente pide el arrope de los ordiziarras.

Hasta no jugar el partido, el club quiere hablar poco de celebraciones. Donde pone el acento la directiva es en la llamada que lanza no sólo a a la afición sino a toda la ciudadanía para que hoy acuda a Altamira a empujar al equipo con un lema claro 'esto lo sacamos entre todos'. Ha repartido camisetas azules y solicita a quienes vayan a ir al partido, lleven, de alguna manera, los colores del club para convertir el estadio en toda una marea urdiña. Habiendo llegado hasta aquí el éxito no se puede escapar.

Si los de Oscar Peregrina y Axier Jauregi consiguen el ascenso, llegarían, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, hasta la estatua de fray Andrés en el camión 'txapeldun'. Si así fuera, la Corporación tiene previsto recibir a jugadores, técnicos y directivos, a pie de calle junto al Ayuntamiento, a las 21.00 horas, al objeto de no interferir, en lo posible, con la celebración que en la Plaza va a llevar a cabo Amets Bide. Y a continuación oficializar la felicitación en el salón de plenos.

Junto al primer equipo la única escuadra del Ordizia KE que afronta encuentro oficial es el Ordizia de fútbol sala femenino, que a las 18.00 visita al Tecuni Bilbo, tercero sin ninguna opción a ocupar la segunda plaza. Último encuentro de este curso deportivo, evidentemente afrontando todo un derbi de la categoría, que para ninguno de los dos equipos tiene mayor trascendencia, por lo que la agenda anuncia una despedida, sin presión, ni urgencia alguna, es decir, un partido para disfrutar en este cierre y despedida de la temporada.

En una jornada en la que es sí o sí para el primer equipo. Más que nunca. Aupa Ordizia.