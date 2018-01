El Ordizia KE prosigue de líder pese a no disputar la jornada ORDIZIA. Miércoles, 10 enero 2018, 00:55

El fútbol guipuzcoano, en sus diferentes categorías, constata que la nevada del fin de semana se centró, sobremanera, en la comarca del Goierri. Así las cosas, los partidos programados para disputar el domingo en Altamira fueron suspendidos. En contraposición, el regional preferente afrontaba sin problemas su compromiso en Aretxabaleta.

Precisamente el único encuentro que no se jugó en la división de honor regional fue el Ordizia-Aretxabaleta, previsto para la tarde del domingo. Y a pesar de no jugar los de Oscar Peregrina y Axier Jauregi, el buque insignia ordiziarra mantiene su condición de líder ya que el Bergara, inmediato perseguidor no pasó del empate, en casa, ante el Vasconia. Además, el Mondragón frenaba en seco la línea ascendente del Hernani; 2-0, que cae a la quinta plaza. Y el Pasaia rentabilizaba su visita al Oiartzun; 0-2, triunfo que le alza a la tercera posición.

El regional preferente, empataba en Aretxabaleta a cero. Los de Imanol Rubio y Javi Martín, como siempre, dominaron el partido, pero, la falta de gol hizo que se tuvieran que conformar con un único punto.

A reseñar, que de titulares jugaron los juveniles Martín y Zunzunegi y que posteriormente salió Etxeberria, otro juvenil.