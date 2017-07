La oposición expone su postura Los componentes de EH Bildu y Ordizia Orain, ayer, durante su comparecencia pública. / MARIN Sale al paso de las críticas recibidas por el equipo de gobierno municipal DV ORDIZIA. Viernes, 14 julio 2017, 00:12

En comparecencia pública, la oposición en el Consistorio; EH Bildu y Ordizia Orain, respondía a la crítica lanzada, en similares circunstancias, por el equipo de gobierno. A la cuestión principal de si hay presupuesto o no, la oposición responde que «tenemos presupuesto; 2 millones de euros para inversiones aprobados, más del 68% que el año pasado, y el 84% de las inversiones son propuestas del equipo de gobierno. No existe Ayuntamiento sin presupuesto, es imposible. En marzo se prorrogaron los presupuestos del año anterior, porque la propuesta del equipo de gobierno no consiguió los apoyos suficientes», afirmaron.

«De ahí en adelante, el equipo de gobierno no ha puesto nunca un nuevo presupuesto encima de la mesa, tan solo ha llevado al pleno propuestas para inversiones, y no por su iniciativa, sino porque desde la oposición para el pleno de abril ya llevamos propuestas de inversiones. Por lo tanto, en abril, el equipo de gobierno ya disponía de 424. 073,32 euros para inversiones».

«En mayo, aprobamos más inversiones, y al final, se repartió todo el dinero disponible para tal fin. En total, el equipo de gobierno disponía en mayo de 1.322.758,30 euros».

En junio, al final, «una vez que toda la diferencia entre ingresos y gastos ya se había destinado a inversiones, se repartieron también las inversiones que se pueden financiar mediante préstamos. Gracias a la actitud constructiva de la oposición, el equipo de gobierno dispone de 2 millones de euros para inversiones en el 2017, una de las cantidades más altas de las que haya tenido nunca Ordizia para inversiones. Otro 8% son inversiones que el año pasado aprobamos por unanimidad (178.000 euros), que hemos pedido que se reincorporen, y el 8% restante corresponde a la compra de una barredora (165.000 euros). Si teniendo a su disposición semejantes recursos alguien se puede sentir bloqueado, está claro que es por su incapacidad, no hay duda», reseñaron.

Respecto al parking subterráneo, expusieron que «el equipo de gobierno no ha dado todavía, nunca, ninguna explicación sobre los supuestos 2 millones de ayuda de los que se está hablando ¿quién los concede? ¿cómo? ¿por qué?, ¿dónde se establece que ha de realizarse este año? ¿dónde que se financiará el 100% de la inversión? A día de hoy, en ningún sitio», afirmaron.

«Tenemos un ejemplo similar en los presupuestos, con los trabajos del barrio de San Bartolomé. La subvención la otorga la Diputación, está publicada, se han dado explicaciones al respecto, se recoge en el presupuesto de este año, y nosotros, la oposición, los hemos aprobado».

«Por lo demás, ninguno de los dos estudios sobre movilidad que se han realizado (Siadeco y Endara) ha llegado a la conclusión de la necesidad de un párking. Aún así, el Plan de Movilidad realizado por Endara recoge las posibles ubicaciones para un párking subterráneo, pero la ubicación propuesta por el equipo de gobierno no se corresponde con las que el Plan de Movilidad analiza como más adecuadas», añadieron.

Respecto al plan general, indicaron que «la oposición no lo ha rechazo en ningún momento porque no hemos llegado a esa fase, simple y llanamente porque el equipo de gobierno no ha sido capaz de llevar al pleno el avance que está realizado desde diciembre. Por lo tanto, no hemos votado en contra, muy al contrario, ya que no solo aprobamos la partida para el proceso participativo que ha de llevarse a cabo con la exposición pública del avance, sino que la hemos ampliado. Por consiguiente, el único retraso hasta ahora es el que ha generado el equipo de gobierno por no llevar el avance al pleno». A este respecto reclamó

una detenida reflexión sobre los costos, para ver si a la hora de la redacción definitiva del plan procede hacerlo con los técnicos municipales o de otra manera.

Al igual que ocurriera a propósito del último pleno con el tema de la Mancomunidad Enirio Aralar, la oposición sintetizó la cuestión con un «mentira tras mentira».