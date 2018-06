La oposición aprueba el presupuesto Miembros de la oposición municipal en la comparecencia que ofrecieron ayer en el salón de plenos. / MARIN El proyecto destinado a la renovación del polideportivo supone la actuación estrella EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Jueves, 7 junio 2018, 00:18

En rueda de prensa ofrecida ayer, EH Bildu y Ordizia Orain formaciones que constituyen la oposición municipal, eso sí, con mayoría en el Consistorio, reseñaban que tras los presupuestos prorrogados del 2017, «Ordizia cuenta ya con el presupuesto para el 2018, gracias a los votos favorables de ambas formaciones, puesto que el equipo de gobierno se abstuvo en la votación de su propio proyecto de presupuestos, del que el acuerdo final tan solo variaba en un 5,72%. Que cada uno haga su propia lectura», expusieron.

EH Bildu y Ordizia Orain recordaron que en el 2016 aprobaron las cuentas por unanimidad, «pero estamos en el 2018 y el PNV y el PSE-EE todavía no han ejecutado las propuestas que realizamos para llegar a ese acuerdo. El año pasado viendo que no cumplían con la palabra dada, dijimos que no a su propuesta hasta no cumpliesen con lo pactado en 2016, y por esa razón se prorrogaron los presupuestos», indicaron.

«El pasado 15 de febrero el equipo de gobierno hizo público su propuesta de presupuestos, en la que borraba de un plumazo todas nuestras propuestas que lleva sin ejecutarse desde 2016. Existían motivos más que suficientes para echarlos atrás otra vez, pero el 26 de abril nos reunimos con urgencia para reestructurarlos. En este contexto, la oposición ha realizado un esfuerzo inmenso para que los intereses de Ordizia no se vean perjudicados por la incapacidad del equipo de gobierno. No queremos que se prorroguen los presupuestos un año más, y por eso una vez de haber analizado concienzudamente el proyecto de presupuestos del equipo de gobierno (de 13.945.000 euros), hemos presentado mejoras mediante una enmienda parcial de 798.850 euros».

Tras criticar, de nuevo, y calificar de campaña torticera el papel desempeñado por el alcalde respecto a la construcción del parking subterráneo, del que apuntaron que tanto el propio Diputado General, Markel Olano, como la diputada foral Nekane Aizpurua desmienten que exista ninguna previsión de financiación para Ordizia, la oposición destina 63.000 euros para que eche a andar el proyecto, «para el que el equipo de gobierno no había reservado partido alguna en su propuesta», subrayaron.

Majori. Fase 1. La oposición adelanta su total compromiso para renovar Majori. «El presupuesto que nos propuso el equipo de gobierno ascendía a 3 millones de euros. A día de hoy la capacidad máxima de endeudamiento del Ayuntamiento es de 3,3 millones. Creemos, que solicitar un préstamo de 1,5 millones es actuar con responsabilidad, ya que, sumando otras fuentes de ingresos, dispondríamos de 2.365.000 euros para empezar con los trabajos», expusieron.

Piscinas. En el proceso de renovación de Majori, 100.000 euros más para el proyecto de las piscinas. Indispensable para saber cuánto costará su renovación integral.

Ampliación del ambulatorio. Tras insistir que el alcalde ha faltado a la verdad en este tema, la oposición considera que la ampliación es imprescindible, y para ello hay que reubicar el archivo municipal (antiguo juzgado) y las oficinas del programa KZgunea. Ampliación a la que dedica 120.000 euros.

A partir de ahí, el presupuesto destina 36.000 euros para el proceso de reflexión sobre qué centro cultural necesita Ordizia en torno al Herri Antozkia. Por otra parte, 104.643 euros, para la elaboración de los proyectos para instalar ascensor en Barrena y Jakes, y para el estudio de un itinerario accesible hasta la Residencia San José. Otros 100.000 euros para la renovación superficial de la plaza Buztuntza, 127.000 euros para instalación de aseos públicos en los barrios y 200.000 euros para la mejora del alumbrado público.