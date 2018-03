El musical 'Jostailugilea', a escena Miembros de la organización, y participantes en el musical, en la presentación de 'Jostailugilea'. / MARIN De la mano de Urdanetako Ahotsak y Emotio Taldea tendrá lugar el viernes en el Herri Antzokia DV ORDIZIA. Miércoles, 14 marzo 2018, 08:03

Este viernes, a las 19.00 en el Herri Antzokia, Urdanetako Ahotsak y Emotio Taldea, bajo la dirección artística y musical de Débora Herrero, ponen en escena el musical 'Jostailugilea' (El juguetero), obra escrita por Josu Elberdin (Pasaia, 1976), quien con ella pretende trasladar un importante mensaje; «no busquemos la felicidad fuera, la fuerza de nuestro corazón y el amor hacen que no desistamos y que jamás perdamos la esperanza».

En esta ocasión participan; Urdanetako Ahots Txikiak (dirigida por Maider Ortiz), Urdanetako Ahotsak, y Emotio taldea (ambas a las órdenes de Débora Herrero). Junto a ellos, los componentes del grupo de teatro Urrup; Gorka Lariz en el papel del juguetero, Marisol Cavero como la abuela, que hace las veces de narradora, más Juan Lasa (nieto) y Ander Lariz (zozomikote txiki).

En el apartado musical; Ane Urbizu (acordeón), Marisa Olano (piano), Olatz Amozarrain (flauta travesera y Jesús Mari Andrés (percusión). La sonorización corre a cargo de Angel Katarain. De la comunicación gráfica se ha encargado Idoia Goenaga y en el apartado dedicado a los decorados y vestuario colabora Jentilen Etorrera Elkartea.

Explica Débora Herrero que se trata de un espectáculo dirigido a todos los públicos. La historia refleja muchos valores universales como son la ayuda, la empatía, el esfuerzo, el amor, la valentía, la tenacidad, la esperanza. Se trata de un espectáculo muy colorista con 6 cambios de atrezzo y vestuario, toda la música es en riguroso directo y «para garantizar el mejor resultado sonoro contamos con uno de los mejores sonorizadores de la zona como es Angel Katarain». Al tratarse de un musical es muy importante que las partes habladas como las cantadas se entiendan y lleguen al público con la mayor claridad, nitidez y calidad posible.

Tanto Urdanetako Ahotsak como Emotio son agrupaciones corales que no acostumbran, de entrada, a escenificar o representar corporalmente y ése ha sido precisamente uno de los retos; trabajar la dramatización, dar a cada número o escena el carácter, tono, intensidad, gestualidad que corresponde. «Abordar esta vertiente interpretativa ha resultado muy enriquecedor. Además me he llevado una grata sorpresa al descubrir la naturalidad y arte con la que los coralistas han resuelto la papeleta», afirma la directora.

En lo referente a la música, compuesta por el pasaitarra Josu Elberdin, mencionar que es de una belleza y sutileza increíble, está muy bien escrita, resulta muy efectista, de esa clase de música que entra fácil y conecta con el público, sin artificios pero directa al corazón.

De la complejidad y magnitud del musical da muestras el hecho de que habrá unas 65 personas en escena cada cual con su cometido, y gestionar todo no es fácil más aún cuando hay tanto niño de por medio, subraya. En este sentido Débora Herrero manifiesta su gratitud a todas las madres y padres que tras las bambalinas están ayudando a que todo esto salga adelante: atrezzo, vestuario, maquillaje, prensa, músicos, programas, carteles, ensayos, peluquería, compras, etc, gracias a todas y todos. Agradecimiento extensivo al Ayuntamiento, que patrocina el espectáculo, y a Urdaneta Ikastetxe Publikoa, por su ayuda y apoyo durante todos estos años.

Las entradas (5 euros) estarán a la venta en Barrena hasta el mismo viernes, y en ventanilla, el mismo día, media hora antes.

«Os animamos a todos. Queremos invitar a todas las familias a que con su presencia arropen esta propuesta. Nuestro trabajo carecería de sentido sin un público al que ofrecerlo, por lo tanto os esperamos. Recordad que la cultura enriquece y mejora la vida», concluye.