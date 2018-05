La lucha por el ascenso se aprieta en la división de honor regional de fútbol DV ORDIZIA. Miércoles, 2 mayo 2018, 00:16

Jornada de sorpresas concatenadas en la división de honor regional. Al primer equipo del Ordizia KE no le acompañó la suerte en su visita a Agorrosin, donde fue el Bergara el que en los minutos finales marcaba el único gol del partido, resultado que puso los dientes largos a sus inmediatos perseguidores, que se daban cita al día siguiente. Los de Oscar Peregrina y Axier Jauregi realizaron un buen partido pero el balón se negó a entrar, incluida en la jugada en la que con tanto hecho, Aratz no acertó a materializar lo que como mínimo hubiese sido el empate.

Cierre en tablas del que no pasaban Tolosa y Hernani, que hacía que la derrota fuera menos amarga. Toca seguir centrados porque, llegados hasta aquí, el premio merece la pena.

Jugaron: Arruabarrena, Santamaría, Kepa Jauregi, Harto, Unanue, Murua (Oskar Erauskin), Iraitz Garmendia (Agirrezabala), Altuna (Raúl Erauskin), Iparragirre, Aratz Garmendia, y Rodríguez 'Jonro'.

El Ordizia de fútbol sala femenino preveía un partido difícil en El Ferrol, y aunque ganas no faltaron y pese a jugar un buen partido, el resultado final era 8-1.

En los primeros minutos ambos equipos tuvieron ocasiones. Tanto las anfitrionas como las visitante empezaron bien en ataque pero las del Valdetires tuvieron más acierto cara al gol y así en el minuto 8 inauguraban el casillero al saque de una falta. Las de Iñaki Heras y Emilio Ortiz siguieron peleando y creando ocasiones pero eran de nuevo las gallegas, quienes a falta de un minuto para la conclusión de la primera mitad las que marcaban el segundo gol mediante un tiro desde fuera del área. Así las cosas, el Ordizia se iba al descanso con un 2-0 pero con la esperanza de darle la vuelta al partido porque las urdiñas se veían bien tanto en ataque como en defensa.

La segunda mitad no empezó como esperaban las del txoko pues pesaba el gran esfuerzo realizado en la primera. De esta manera, en cinco minutos encajaban 3 goles; 5-0. A pesar de ello, las ordiziarras no se rindieron y en una bonita jugada, Irati Fuentes, batía la meta contraria; 5-1. Las ferrolanas no estaban por la labor de dejar escapar el triunfo y anotaban otros tres goles.

Nuestras chicas lo dieron todo en busca de algún gol más pero no fue posible. Dura derrota si bien nuestras chicas están con ganas de seguir trabajando duro al objeto de lograr mejorar la décima plaza que ostentan en la tabla, en los cuatro partidos que quedan para acabar la liga. Seguro que con esfuerzo e ilusión lo consiguen. Importante, el hecho de que, a falta de estas cuatro jornadas, el Ordizia asegura, matemáticamente, la permanencia, por lo que la próxima campaña seguirá compitiendo en la división de plata.

Jugaron: Oihana Balerdi, Irati Fuentes, Olatz Ibarguren, Ane Izagirre, María Apalategi, Irati Esteban y Naroa Zubiria.

El regional preferente hizo un buen partido en Mondragon, donde a pesar de ello perdía 2-0, resultado que certifica su descenso de categoría. Los cerrajeros, aliados con la suerte, marcaron en la primera mitad; 1-0. En la segunda, periodo en el que dominaron los de Imanol Rubio y Javi Martín, los anfitriones, en una jugada de fortuna volvían a marcar. Así de ingrato es el fútbol.

El cadete de honor volvía a dar otro importante paso hacia la salvación al imponerse 3-1 al Beasain. Los de Enrike y Axier protagonizaron un partido muy serio, que les llevó a concluir la primera parte con un prometedor 3-0, goles de Imaz, Lacalle y Vega. En la segunda mitad, los urdiñas bajaron el pistón lo que les permitió a los vagoneros marcar el gol de la honrilla.

El primera cadete, líder del grupo, posición que tiene matemáticamente garantizada a falta de una jornada, se dejaba sorprender por el Intxurre. Se adelantaron los de Carlos y Josema en la primera parte por mediación de Villar; 0-1, pero tras el descanso los ordiziarras sestearon circunstancia que aprovecharon los de Alegia para vencer por 3-1.