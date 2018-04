Lemniskata vuelve con una doble propuesta 'Ysios', obra con la que Miguel Cavero, cosechaba el primer premio en el IV Concurso de Fotografía matemática. Ofrece una exposición centrada en el concurso 'Fotografía matemática' y otra que repasa la trayectoria de HINE DV ORDIZIA. Domingo, 8 abril 2018, 00:40

Hace ahora siete años, con la pretensión de difundir y acercar la ciencia en toda su extensión a su ámbito natural de convivencia surgía la sociedad Lemniskata; foro y ente de raíz y vocación matemática, con el infinito como marchamo de identidad, cuna beasaindarra, y anhelo de divulgación científica goierritarra.

Una asociación que desde entonces no solo no ha perdido brillo sino que se reinventa permanentemente para ofrecer y proponer nuevas actividades. Y en un mundo educativo en el que todavía hoy la división permanece clara entre dos mundos, de alguna manera irreconciliables; ciencias y letras, y con las matemáticas como asignatura que no deja indiferente a nadie y establece una diferencia radical entre forofos y sufridores, Lemniskata reúne a los entusiastas de los axiomas y el consiguiente razonamiento lógico. Eso sí, en su empeño y vocación divulgativa no cabe duda de que han intentado, y en buena medida lo han conseguido, quitarle aspereza a la cuestión para lo que han propuesto temas de lo más diverso, expuestos por los mejores comunicadores.

Y en este 2018, que ya ha adquirido velocidad de crucero y tras haber pasado revista a cuestiones como la ciberseguridad, a la transformación digital, al futuro del Goierri, cómo no, a las sorpresas matemáticas de la vida cotidiana, Lemniskata vuelve a Ordizia con una doble propuesta. Mañana inaugura en Barrena la exposición del 'IV Concurso de fotografía matemática' muestra que permanecerá abierta hasta el día 16. Desde esa visión de la omnipresencia y universalidad de la ciencia que nos ocupa, hace cuatro años, Lemniskata planteaba a los amantes de la instantánea concurrir en un certamen, con una propuesta muy sencilla, sin duda singular; que las imágenes estuvieran relacionadas con las matemáticas. La propuesta funcionó y este año, tras la cuarta convocatoria, que ha reunido algo más de 150 positivados procedentes de diferentes comunidades autonomías, una selección (44 imágenes) pasa a conformar la exposición, en la que la geometría manda, si bien no es excluyente. Fotos de calidad y un nivel, que en opinión de los organizadores, crece de año en año.

Valga reseñar que en el jurado estuvo presente un representante de Ortzadar Argazki Elkartea. Mesa que concedía el primer premio (300 euros y una cena para dos personas) al ordiziarra Miguel Cavero por 'Ysios'. En la que recoge esta bodega de Laguardia, geometría en estado puro, con la que luego juega a la hora de editarla, desenfoque, fondos, etc.

El segundo a Carlos Mediavilla por 'Globo' y el tercero a Ainara García por 'Begia'. El premio social recaía en Iñaki Erauskin con 'Eskailera airean'.

Por otra parte, y justo a continuación, es decir, del 17 al 27 de este mes de ofrecerá en ese apartado que dedica a dar a conocer y sacar a la calle la razón de ser de las empresas goierritarras, poco dadas a meter ruido, una muestra centrada en HINE, de Olaberria. De esta manera y por séptima vez, Lemniskata presenta las principales características de una empresa de la comarca en una exposición de claro carácter didáctico. En este caso, HINE nos presenta su actividad como líder mundial en el sector hidráulico tanto en el ámbito industrial con en el de la energía solar y en el de la energía eólica. Sus principales plantas, su sede y el centro de I+D están en Olaberria. Está presente con sus plantas productivas en Estados Unidos, Brasil, India y China y su servicio postventa alcanza cualquier rincón del planeta. Cuenta con una plantilla de alta cualificación con más de 500 trabajadores.