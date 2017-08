Larrun Arri reedita el concurso gastronómico intergeneracional Pareja participante en el concurso intergeneracional del año pasado. Los participantes recibirán una dieta de 40 euros destinada a la compra de ingredientes y dispondrán de una mesa con productos típicos del mercado semanal DV ORDIZIA. Viernes, 18 agosto 2017, 08:43

Cuenta atrás ya para las Fiestas Vascas que arrancan con fuerza nada más iniciarse el mes de septiembre, estreno en el que la sociedad Larrun Arri se encuentra entre las más madrugadoras de las numerosas entidades ordiziarras promotoras de las diferentes iniciativas que conforman el programa festivo.

Pues bien, la sociedad de la calle José Arana, reedita el giro que el año pasado le dio a su veterano concurso intersociedades que no ha faltado a la cita con las Fiestas Vascas en los últimos 25 años. Certamen que reconducía tanto en su filosofía como en su mecánica de funcionamiento, siempre desde la perspectiva de que, si no resultaba, o no respondía a las expectativas creadas, no iba a resultar complicado volver a la etapa anterior.

Concurso gastronómico de productos autóctonos que el año pasado decidía fuera intergeneracional. Una propuesta que se aproximaba al programa 'Ordizia Ciudad Educadora' al que el municipio se sumó, formalmente, en enero del 2008, que considera a la ciudad; administración y ciudadanos, un agente educativo en toda su extensión. Un empeño al que necesita incorporar, además de aquellas que tradicionalmente se han considerado educativas, como la escuela y las casas de cultura, nuevas áreas. Por lo tanto el urbanismo, el deporte, el medio ambiente, la salud, la movilidad, la seguridad, los servicios, los equipamientos y la ciudadanía, todo pasa a tener una dimensión educativa, una intención formadora.

Programa que ha encontrado, en especial, entre los alumnos de Educación Primaria de la villa y los componentes del centro social Zuhaizti, un amplio campo de actuación.

Valoración positiva

Pues bien, Larrun Arri consideró que la del año pasado suponía un primer contacto y a partir de ahí, quedaba todo el curso académico, para avanzar en esta idea. La valoración resultaba positiva por lo que vuelve con la segunda convocatoria de esta propuesta. Un empeño y nuevo rumbo en el que agradecen la implicación de Orkli y D´elikatuz, y la fidelidad de la empresa de fabricación de menaje de cocina, Lacor, de Bergara, del Ayuntamiento y de la Mancomunidad Enirio Aralar.

Así las cosas, por lo que corresponde a la convocatoria de este año, la entidad de la calle José Arana se dará por satisfecha reuniendo a una decena de parejas participantes, tándem que deberá estar formado por una persona adulta (no profesional del ramo) y otra cuya edad se circunscriba a la franja 14-18 años. La labor principal del 'joven' será la de emplatar aquella receta que el equipo presente al jurado. Si bien se tendrá en cuenta su participación en las tareas de elaboración.

Como es habitual, la organización pone a disposición de la concurrencia, las cocinas industriales, corriendo el resto del utillaje por cuenta de los concursantes.

Los participantes recibirán una dieta de 40 euros destinada a la compra de los ingredientes principales, si bien, a su vez, dispondrán de una mesa con productos típicos del mercado semanal a su disposición, lista de productos que se les comunicará con antelación.

En este nuevo formato del certamen, los concursantes deberán elaborar, por supuesto en la propia Plaza, un único plato, eso sí 'al Idiazabal'. Lo que sobre el papel, debe acortar, sensiblemente la duración del envite.

La hora de presentación al jurado será a las 7 de la tarde, si bien previamente, entregarán a la organización, por escrito, la receta del plato; ingredientes, proporciones, formas y tiempo de elaboración, etc. La cantidad a preparar será una ración para 6 personas.

Donde no hay cambio alguno en ese hacer boca y rodaje para el jurado que representa el certamen de odolkis del Goierri, que asiste a su vigesimotercer cumpleaños. Cita a la que están invitados, únicamente los elaboradores de la comarca. Encuentro ante toda una delicia gastronómica que supone y represente el comienzo de una nueva temporada.

