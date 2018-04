Interesante agenda del 750 aniversario El profesor Álvaro Aragón hablará sobre la unión de Enirio Aralar. Incluye cuatro charlas, la primera el próximo viernes sobre la unión de Enirio Aralar DV ORDIZIA. Sábado, 7 abril 2018, 01:12

Sin duda, más que interesante y de alto nivel la serie de charlas que ha tenido lugar hasta la fecha dentro del programa conmemorativo del 750 aniversario de la villa, que valga insistir y para orgullo de la localidad, ha puesto de manifiesto el destacado número de profesionales, de gran prestigio y acreditado nivel académico, con que cuenta Ordizia en diferentes ámbitos. Un detalle hasta ahora no suficientemente conocido por el gran público.

Abrió la agenda el 18 de enero el médico y cirujano especialista en urología Juan Carlos Garmendia, quien centró su charla sobre la historia médica de Ordizia, basándose en la tesis doctoral de la también ordiziarra María José Crehuet.

A continuación la agenda dio paso a historiadores como Joxean Mujika y su 'Vida y muerte en Aralar, antes de los romanos'. Jokin Lanz y su propuesta 'El Goierri en el final de la Edad de Hierro y la Antigüedad'. Iosu Etxezarraga con 'Sociedad, población y territorio en el Goierri anterior a Villafranca'. Susana Truchuelo, que hizo doblete con 'Ordizia en la Gipuzkoa bajomedieval' y 'Ordizia en la época de los Austrias: cambios en el horizonte'.

Doblete, a su vez, por parte de la neuróloga ordiziarra, profesora de la UPV y jefa de la sección de Neurología del Hospital de Donostia, Maite Martínez Zabaleta, con sus dos charlas en torno al ictus.

En el marco del '8 de Marzo-Día Internacional de las mujeres', mesa redonda bajo el título 'Mujeres con ciencia' propuesta que moderó Marta Macho Stadler (Bilbao, 1962), matemática y divulgadora científica española y editora del espacio digital 'Mujeres con Ciencia', acogido a la Cátedra de Cultura Científica de la UPV. Propuesta en la que concurrieron y dio a conocer a tres científicas ordiziarras, como diría el castizo, de alto copete: Irati Romero (investigadora en Inmunogenética en la Universidad del País Vasco), Elixabete Ayerbe (Ingeniería Superior Química, Máster de Matemática Industrial), y Sara Insausti (Graduada en Biotecnología (Máster en Investigación en Inmunología).

El ordiziarra Iñaki Irastorza, gastroenterólogo y especialista en nutrición pediátrica, abordó un tema no sólo de interés sino clave a la hora de disfrutar de una vida saludable; 'Bulos y realidades sobre la alimentación infantil. Mi niño no me come'. E importante y destacada la aportación que está llevando a cabo, y tiene comprometida, el grupo de historiadores 'Gure Iragana Taldea' que ha indagado sobre aquel incendio que asoló la villa en 1512 y sacado del anonimato a ordiziarras con un pasado más que destacado como Ochoa Alvarez de Ysasaga, etc.

Llega la cuarta hoja del calendario con una agenda, sin duda prometedora. El próximo día 13, Álvaro Aragón hablará sobre 'la Unión de Enirio y Aralar'. El día 15, Gure Iragana Taldea abordará el tema: 'Los hermanos Muxica en la corte de los Reyes Católicos'.

El día 18, Iñaki Saralegi y Aitziber Barandiaran le hincarán el diente a un tema de actualidad: 'Voluntades anticipadas'. El día 20, Ana Galdós expondrá su trabajo de investigación 'De Ordizia a Villafranca, la formación de una villa medieval'. Y el día 22 recoge el testigo Gure Iragana Taldea en esta ocasión bajo el título 'Juan Raimundo de Arteaga y Lazcano, un marqués al servicio de Villafranca'.