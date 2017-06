Foto Josetxo Marin se despide Josetxo Marin en una foto de estudio. / MARIN Josetxo Marin dice adiós a siete décadas de actividad familiar en torno a la instantánea DV Ordizia. Viernes, 30 junio 2017, 00:14

Cuando estás a gusto con lo que haces; con tu trabajo, si bien llega la hora de colgar las botas, de la despedida, resulta natural y lógico que se entrecrucen varios sentimientos, y por supuesto cierta morriña, pena, porque, si sacas cuentas, tras el mostrador te has pasado toda tu vida. En cualquier caso, apunta Josetxo Marin, «en algún momento tenía que ser».

Y es que hoy viernes, Foto Josetxo Marin se despide y pone punto final a una actividad que puso en marcha su padre, José, junto a su esposa Joaquina, en 1948, tras dejar atrás su Donostia natal, en la que el progenitor había aprendido el oficio junto a su tío, en la tienda que entonces regentaba en la calle Garibay. Capital de la provincia que el matrimonio dejaba para instalarse en la entonces Villafranca, localidad en la que por aquellas fechas, el mundo de la fotografía no contaba con demasiados profesionales.

Además, se dio la circunstancia que tuvieran la oportunidad de aprovechar el local que en el primer piso del número 8 de la calle Urdaneta, dejaba un especialista de la instantánea.

Josetxo hijo aprendió junto a su padre, un hombre muy popular, íntimo de otro popular de populares que fue el maestro de fogones, José Castillo. Oficio y arte en el que comienza a colaborar a sus 14 años.

Ya integrado plenamente en el negocio, poco después del fallecimiento del progenitor, en 1980, Foto Marin dejaba la calle Urdaneta para instalarse en el casco histórico. Josetxo, al que le acompañaba en la actividad su mujer, Glori Galparsoro, señala que aunque para el estudio la ubicación de la calle Urdaneta no era problema, los nuevos tiempos reclamaban para la venta estar a pie de calle.

En 1999 la Federación Mercantil de Gipuzkoa le concedía el correspondiente galardón al acreditar sus 50 años de actividad. Días en los que, en el sector se empezaban a apreciar un cambio de ciclo. «Hablar de nuevos tiempos en el mundo de la fotografía es situarse ante un sector cambiante donde los haya. Si hasta hace pocos años los profesionales mantenían un importante grado de autonomía en su negocio dado que con el blanco y negro controlaban la mayor parte de su trabajo, el color, les lleva a depender, al menos a la hora del revelado, de los grandes laboratorios», apuntaba en aquel entonces Josetxo Marin.

Y lo que hace 20 años se presumía, en esta última década ha supuesto un cambio bestial y a velocidad de vértigo.

No solo el blanco y negro pasaba al baúl de los recuerdos sino que el positivado en color, la fotografía en papel, prácticamente le acompañaba. La tecnología digital y, como herramienta, el teléfono móvil, sustituían al papel y a la cámara de fotos, y los reportajes de los hasta entonces acontecimientos familiares, bautizos, comuniones, bodas, etc, ya no reclamaban un profesional en la materia.

«Además me da la sensación de que no se le da el valor que tenía antes. El reportaje de boda, el álbum, era un recuerdo que adquiría un carácter muy especial», reseña.

De aquellos días de los grandes reportajes mantiene un recuerdo inolvidable del que llevó a cabo con motivo del 25 aniversario de la empresa Aristrain. Se reunieron, rememora, «más de 1.000 personas».

«Estos últimos días en la tienda están siendo muy especiales. Ha venido mucha gente a despedirse y la verdad es que no nos queda más que gratitud y agradecimiento para toda nuestra clientela de Ordizia y del Goierri por su fidelidad. Hoy último día, y a partir de ahí, la familia, la fotografía como 'hoby' y pasear», concluye.