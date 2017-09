Las Fiestas Vascas en Dendecaguelu Luis Javier del Valle, primero por la izquierda en la mesa del jurado del concurso de queso. / MARIN El periodista asturiano Luis Javier del Valle les dedica un minucioso trabajo en su blog DV ORDIZIA. Viernes, 15 septiembre 2017, 08:28

La Cofradía del Queso mantiene una amplísima actividad a lo largo del año, agenda con muy diferentes apartados, que, eso sí, mantienen un objetivo común, la promoción, mejor nombre y comercialización del queso Idiazabal.

Hace cinco años, la Cofradía de Amigos de los Quesos del Principado de Asturias, con sede en Oviedo, se ponía en contacto con la agrupación ordiziarra en busca de asesoramiento culinario.

La cuestión residía en que en uno de sus magnos encuentros a la mesa en los que de manera obligada el queso ocupa un papel estelar, la decisión de los asturianos reclamaba el concurso de un Idiazabal, en concreto aquel que, como ingrediente, bordara un plato de merluza a la sidra. La cuestión no sólo quedó en asesoramiento 'on line' sino que Jesús Mari Ormaetxea se presentaba en el Principado para compartir mesa, mantel y, cómo no, ensalzar el derivado lácteo de Euskal Herria. Inmediatamente surgió una cercanía y mejor relación entre las partes que acababa con la participación en la fiesta del capítulo de la Cofradía y la presencia de una delegación asturiana, bajo el emblema del 'Circulo gastronómico de los quesos asturianos' en la que se encontraba Luis Javier del Valle, miembro a su vez de la Asociación Asturiana de Escritores y Periodistas de Turismo, quien desde el 2011 es autor del blog 'Dendecaguelu'; desde casa del abuelo, en la primitiva lengua asturiana; el bable, página dedicada al mundo de la gastronomía, en especial al queso, que cuida y mima, blog que al día de la fecha reseña 780.000 entradas.

Desde aquella primera presencia en Ordizia, no sólo no ha dejado de ofrecer puntual y pormenorizado relato de todas y cada una de las ocasiones en las que ha venido o coincidido con la Cofradía sino que lo ha hecho con esmero.

De su inicial visita a Ordizia en julio del 2013 escribió unas líneas, en parte, sin duda premonitorias. De la agrupación de los paladines del Idiazabal anotó que se trata de una de las cofradías, más ejemplar, del panorama nacional.

«Fuimos recibidos con cariño por todos los componentes, encabezados por su gran cofrade Jesús Mari Ormaetxea y por el alcalde del municipio y cofrade, Igor Eguren», indicaba.

Tras la breve pero intensa visita a la comarca del Goierri, Luis Javier del Valle despedía su extenso trabajo haciendo votos por el reencuentro con los amigos goierritarras y brindando por poder profundizar en el conocimiento del queso Idiazabal. Sin duda su brindis se cumplía porque desde entonces no ha dejado pasar la oportunidad de venir a Ordizia; capítulo, Fiestas Vascas, ponente en el 'I Congreso de Queso de Montaña', jurado en el concurso de queso Campeón de campeones, etc.

Pues bien, de esta última visita a Ordizia en primer lugar incluía en su blog, un minucioso artículo sobre el certamen de morcilla del Goierri, refiriéndose, de entrada al papel histórico que ha jugado el cerdo en la alimentación, para pasar a centrase en el embutido de verdura y reseñar los ganadores de las 23 ediciones. Y un segundo, dedicado al concurso gastronómico, ahora intergeneracional, en el que recoge todos los platos en liza, fotos, más la edición de un álbum fotográfico.

Ayer colgaba el reportaje en el que detalla y profundiza sobre el concurso de queso.