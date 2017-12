Hoy feria extraordinaria de Navidad Ordizia celebra hoy la última gran feria del año. / MARIN La localidad se convierte en la mayor superficie comercial del sector agropecuario de Euskal Herria DV ORDIZIA. Martes, 26 diciembre 2017, 23:54

Con un pronóstico meteorológico que anticipa un ambiente propio del crudo invierno, Ordizia celebra hoy la última gran feria del año; el mercado especial de Navidad en el que, además de los vendedores habituales, concurrirán 400 puestos, por invitación, en los que ofrecer productos artesanos de alimentación; turrón, chocolate, mazapanes, miel, pastel vasco, pan, talos, embutidos, conservas, queso, etc. Más otros, propios a su vez del arte manufacturero como; plantas medicinales, calzado, vestido, adornos etc, etc, instalados en esos espacios y arterias, que tienen como punto central y de referencia a la Plaza Mayor, que vuelve a constituirse en centro neurálgico ferial, recinto que se prolonga por el entorno de la 'Prazuela', calles, Urdaneta, Santa María, entorno de la Arboleda y la Avenida.

Sin duda, una ocasión exclusiva para adquirir una amplia gama de productos del país.

Y junto a la mayor superficie comercial de Euskadi, centrada en el sector agropecuario, toda una serie de exposiciones, concursos y diferentes actos con los que redondear una buena mañana, en la que no faltará ningún detalle para pasar un día auténticamente festivo, empezando por la presencia, desde primera hora, de trikitilaris y dulzaineros, que animarán las calles.

A partir de ahí, el frontón Beti Alai acogerá la 'XXXI Exposición de capones, ocas y pavos'. El frontón pequeño, al igual que en las últimas ediciones, será escenario de una interesante muestra que reunirá diferentes animales; pottokas, becerros, novillos, burros, cabras enanas, etc. Sin duda seguirá representando la nota llamativa, en especial para los más pequeños, de esta mañana.

Y en la plaza Garagarza,la 'Prazuela' como les gusta denominar a los lugares a este entorno, tendrá lugar una nueva convocatoria de la exposición de manzana reineta de Euskal Herria, así como de fruta, y de frutos secos del país. Citas en las que únicamente pueden participar productores. Espacio en el que no faltará la exposición de cerdos, destacando la raza del país, de la mano de Pedro Urdapilleta, de Bidania.

Todo un amplio contexto ferial que completará al tradicional mercado de los miércoles, en el que los baserritarras ofrecerán los mejores productos de sus caseríos para estos días navideños.

Jornada matinal, de arrope y marco natural, en la que al igual que viene ocurriendo estos últimos años, la Denominación de Origen Queso Idiazabal llevará a cabo el acto de reconocimiento a las queserías que han logrado premios en concursos celebrados, a nivel internacional, durante este año que se acaba, acto en el que contaremos con la inestimable presencia de nuestros productores galardonados, que se celebrará en los soportales de la Casa Consistorial a las 11.30.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas en el centro D´elikatuz, con la colaboración de la Cofradía del Queso Idiazabal de Ordizia, tendrá lugar una cata de queso Idiazabal, queso azul y vinos de Jerez con la participación de Iban Mate y Javier Miguel, experto en 'Graphic Recording', que intentará sintetizar, de una manera original, toda la información recogida en el transcurso de la actividad.

Se despide, ferialmente, el 2017, que cede el testigo al próximo ejercicio, que no se hace esperar porque el miércoles 3 de enero vuelve puntual a su tradicional cita de cada semana, en este caso además, para atender a la última tanda de celebraciones navideñas.