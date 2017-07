Los equipos que concurren en el certamen de basket de cuadrillas muestran sus credenciales ordizia. Miércoles, 5 julio 2017, 00:10

A falta de semana y media para acabar la fase clasificatoria de esta trigesimosexta edición del campeonato de baloncesto de cuadrillas, empiezan a postularse los equipos con aspiraciones al título.

Según el último recuento oficioso. En el grupo A; Mokela B suma 9 puntos, mientras que Non Plus, Embibi y Sulkus 6. En el B; Zekoino y Zerbi cuentan 9 y Meridiano 6. En el C; Gauss y Mokela C 6, por 3 Rockus. En el D; Embier y Sanber A 6, en el E; Bob Marley, Ganixen lagunak, Mokela y Teleferiko 6, (Teleferiko perdió con Bob Marley), Ganixen Lagunak-Mokela tenían que haberse enfrentado el viernes. Y en el F; Arkaitza cuenta con 6, mientras que Izbi A y Km 39 tienen 3, si bien Km 39, solo ha jugado un partido, en el que, precisamente derrotaba a Izbi A; 54 -37. Valga reseñar que en el partido entre Km 39 y Arkaitza se jugará el día 14, en la última jornada de la fase regular.

Atletismo

En el campeonato de Euskadi cadete celebrado en Vitoria, medalla de plata para Mikel Samaniego en 1500m obstáculos con 5:16.01, el quinto puesto en 1000m de Ander Gabardino con 2:52.80, el octavo de Ane Ormazabal en 100m con 13.47 en la final y 13.24 en semifinales, el décimo de Laida Garmendia en 100m vallas con 18.33 y el vigésimo de Garazi Ramírez en 100m con 13.78.

En el mitin Villa de Bilbao destacar en 1500m la marca personal de Alexander Oiarbide con 4:.05.48. Octavian Romanescu corría los 100m en 10.87 y Ioan Laver en 11.73. En mujeres, Ainhoa Argandoña paró el crono, en semifinales, en 13.17 y en 13.11 en la final; séptima. En 200m Ioan Laver hacía un tiempo de 23.80 y en 3000m Iker Martínez 9:50.56.

En pruebas de libre participación celebradas en Vitoria, en peso juvenil 5kg, Aritz Apaolaza lanzaba hasta los 12,46m. En peso junior 6kg, Gari Garmendia 15,89m y Joseba Berasain 14,45m.

En mujeres con la bola de 4kg, Alba Torres del Grupompleo de Pamplona 12,30m, Ane Torres 11,89m y Leire Garmendia 11,19m marca personal y a solo 6 cm de la mínima junior estatal. En lanzamiento de martillo 4kg Dorleta Armendariz rubricaban un mejor envío de 51,40m y Dorleta Oiarbide 45,54m.

En la Zumaiako Flysch Trail, por un lado, en la prueba de media maratón, que a la vez era campeonato de España de carreras de montaña en línea, la beasaindarra del Txindoki AT Irati Zubizarreta revalidaba el título de campeona de España categoría junior que el año pasado ganó en Cercedilla (Madrid). En la misma prueba en categoría senior (no era campeonato de España) buen tercer puesto de Imanol Oiarbide.

En las pruebas de libre participación, celebradas en el estadio de Altamira, la mayoría pasadas por agua, los resultados de los atletas del Txindoki Grupo Jaso fueron los siguientes. En hombres en 100m Jon Etxarri 12.20, en 400m Adel Ben Miloud 51.62 marca personal, y Jon Etxeberria 53.83. En 1500m Iker Martínez 4:27.83. En peso 6kg Gari Garmendia 15,34m y Joseba Berasain 14,85m.

En mujeres, en 100m Ainara Zubeldia 12.72, Nerea Galparsoro (Grupompleo Pamplona) 12.86, Garazi Ramírez 13.90, Maddi Esnaola 13.49 marca personal e Iraia Mendia 13.93 marca personal. En triple salto Natale Oiarbide 9,84m marca personal, en peso 3kg Lourdes Insausti 8,19m y en 4k, Alba Torres (Grupompleo) 12,28m y Leire Garmendia 11,53m marca personal y mínima estatal junior.