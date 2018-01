Un encuentro atípico le priva al primer equipo de basket de un necesario triunfo DV ORDIZIA. Martes, 16 enero 2018, 00:20

El primer equipo de baloncesto el Ordizia Basoa Banaketak ofreció el sábado en Majori, un partido atípico ante un directo rival en la clasificación, La flecha de Valladolid. Se trató de un encuentro en el que mandaron las defensas sobre los ataques.

Muestra inequívoca de ello fue el primer cuarto. Los dos conjuntos se plantaron defendiendo su feudo con garras y dientes, haciendo prácticamente inexpugnable su canasta, mientras que, en ataque, la precipitación y las malas decisiones a la hora de encestar fueron la nota dominante. A falta de 6:36 para la finalización de la primera tanda de diez minutos el marcador indicaba un 2-6 para los vallisoletanos y al final del mismo la ventaja urdiña era de dos puntos, 10-8, pero el desgaste resultaba enorme para tan poco premio.

El segundo cuarto comenzó bien para los intereses urdiñas, a falta de 5:53 la ventaja era de seis puntos, 20-14. No era una ventaja abultada, pero el juego en la cancha estaba siendo de color urdiña, mandaban los ordiziarras y estaban jugando con más tranquilidad. Sin embargo, se quedaron encallados en el guarismo 20 hasta que lograron encestar a falta de 34 segundos para el final, lo que pudo aprovechar el conjunto visitante para irse al descanso con una ventaja de tres puntos, 22-25.

Los dos conjuntos eran conscientes de la transcendencia que puede tener este encuentro al final de temporada y los locales estaban jugando agarrotados, no terminaba de surgir el juego alegre, fluido del que suelen hacer gala y que tanto gusta a la grada. Se fallaban entregas de balones, en contraataque, bajo el aro rival, actuaciones que no se han visto en toda la temporada. Sin duda alguna que el conjunto rival tuvo gran parte de culpa en el desarrollo del envite, sabiendo jugar sus bazas.

Arrancó el tercer cuarto, y antes de los dos minutos de juego conseguimos empatar el encuentro a 26, acto seguido nos endosaron un triple, y ya no fuimos capaces de responder. La flecha sabía bien a qué tenía que jugar, conocía bien el juego ordiziarra. Maniató durante todo el encuentro a los jugadores que desarrollan su juego dentro de la pintura ordiziarra, creando superioridad defensiva además de cerrar con acierto las posibles líneas de pase que de estos jugadores pudieran surgir, para evitar el lanzamiento o el uno contra uno de la línea exterior ordiziarra.

Si a esto le añadimos el poco acierto de cara a la canasta rival, el pastel estaba servido. A 3:43 para el final del tercer cuarto la flecha ganaba de ocho puntos, 35-43, consiguiendo reducirla hasta los cuatro puntos, 39-43. A pesar del esfuerzo realizado los vallisoletanos cosecharon la mayor diferencia acumulada hasta el momento a doce segundos de finalizar este cuarto 44-54, para terminarlo con 45-54.

No estaba todo perdido, a nada que los urdiñas recuperasen su juego el encuentro podría dar un vuelco y conseguir la victoria. Se respiraba confianza en la grada.

Durante gran parte del cuarto tiempo, los visitantes fueron por delante acumulando ventajas de hasta trece puntos, a falta de 4:22, 56-69. La flecha sacó a relucir un recurso que no había utilizado hasta el instante, los lanzamientos desde más allá de la línea de tres puntos, logrando acertar hasta en cuatro ocasiones consecutivas. Pero como bien es sabido los urdiñas no dan por perdido un encuentro hasta que suena el pitido final, y en esta ocasión tampoco lo hicieron. Pusieron toda la carne en el asador, ahora sí, destapando el tarro de las esencias y logrando reducir la ventaja foránea paulatinamente, hasta que en un lanzamiento triple 'in extremis' consiguieron empatar el encuentro al filo de la bocina final. Habían conseguido en escasos 4 minutos empatar el encuentro y forzar la prórroga.

Comenzó la prorroga con triple de los visitantes, al que respondieron con una canasta de dos puntos, pero la presión les podía. Volvieron a incurrir en pérdidas de balón además de que el esférico no quiso entrar, en varias ocasiones, para disgusto de la grada local. Los visitantes consiguieron una ventaja máxima de siete puntos, 74-81, a falta de 1:21 para el final que al fin y a la postre fueron definitivos, para terminar el encuentro con un marcador de 79-84.

Destacar el debut de Ander Merketegi, que jugó a buen nivel y que ya se ha convertido, junto con los Kepa, Ioritz, Asier, Eneko, Aitor, Peru, Jon, Andoni, Iñaki y Fundi en un nuevo ídolo local. Suerte a todos y a seguir disfrutando del baloncesto.

El júnior femenino de participación recibía la visita del Mondragon Unibertsitatea. El conjunto urdiña realizó un partido lleno de concentración, con buenos momentos de juego, intenso ritmo y dominando los diferentes aspectos del juego que desplegaron sobre la cancha. Con estos argumentos no le dieron la menor opción al su rival; Ordizia 45-Mondragon Unibertsitatea 12.