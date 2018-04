El empate del Ordizia KE ante la UDA añade más emoción si cabe al final de liga ORDIZIA. Miércoles, 11 abril 2018, 00:23

Evidentemente, emoción no le va a faltar a este final de liga en la División de Honor Regional, ya que el primer equipo del Ordizia KE no pasaba del empate en el partido aplazado ante la UD Aretxabaleta. Los del Alto Deba vinieron a no perder y lo consiguieron. Los primeros 30 minutos fueron de dominio alterno. Del 30 al 35, los ordiziarras contaron con 3 ocasiones de gol, que fueron abortadas por el portero visitante. En cualquier caso, fueron los del valle del Leniz, los que se adelantaron en el marcador, concretamente en el m.43. Tras el descanso los atxabaltarras pudieron poner el 0-2 en el casillero.

Por su parte, los de Oscar Peregrina y Axier Jauregi, intentaban marcar pero el gol no llegaba. Así en el m.50 Aratz Garmendia contó con una buena ocasión pero su remate dio en el poste. Los urdiñas siguieron a lo suyo y en el m.76 un defensa visitante, cortaba un centro con la mano y el claro penalti Aratz lo transformaba; 1-1. En el m.80 Aratz recibe un centro de Harto, y en la boca de gol, su disparo se va fuera.

Jugaron: Pagola, Agirrezabala (Santamaría), Usabiaga, Aranzegi, Harto, Ormaetxea, Altuna (Aritz Jauregi), Raúl Erauskin (Oskar Erauskin), Iparragirre, Galparsoro (Rodríguez 'Jonro') y Artaz Garmendia.

El Ordizia de fútbol sala femenino cosechaba una dura derrota en su visita al A Fervenza; 3-1. El encuentro resultó peleado y aunque las ordiziarras fueron quienes inauguraron el marcador, al final, no pudieron traer ningún punto a casa.

En la primera parte los dos equipos comenzaron presionando arriba lo que les brindó opciones de gol. Y en este empeño fueron las ordiziarras las que, en el minuto 5 inauguraban el casillero gracias a un gol de María Apalategi.

Aunque las de Iñaki Heras y Emilio Ortiz siguieron buscando el segundo gol, fueron las anfitrionas las que conseguían marcar antes del descanso.

La segunda parte resultó parecida a la primera. Sin embargo, en esta ocasión las gallegas lograban subir al luminoso su segundo tanto, mediante un buen disparo. A falta de 4 minutos para el final, el Ordizia intentó darle la vuelta al partido mediante el recurso portero-jugador pero lamentablemente en un robo de balón el A Fervenza sumaba su tercer y último gol del encuentro.

Jugaron: Ane Garmendia, Inmaira Artieda, Ohiana Balerdi, Irati Fuentes, Olatz Ibarguren (quinteto inicial), Ane Alonso, María Apalategi, Irati Esteban y Naroa Zubiria.

El juvenil de la liga vasca despedía la temporada, en Altamira, ante el SANSE contra el que perdía 1-4. Los de Javi y Joselu no volvieron a tener suerte ya que para el m.5 los ordiziarras se quedaban con 10 jugadores tras expulsar el árbitro (dichoso arbitraje) a un jugador local. Poco después, los donostiarras inauguraban la cuenta; 0-1, diferencia que en seguida, Martín dejaba en tablas; 1-1.

En la segunda parte los donostiarras se mostraron superiores y se fueron al set. Al Ordizia le queda un partido para concluir el campeonato de liga, concretamente en Bilbao ante el Santutxu.

Jugaron: Galdeano, Iraola (Dorronsoro), Sanz, Soto, Iker Armendariz, Etxeberria, Ugartemendia (Aitor Armendariz), Mustafa, Etxebarrieta, Martín y Sánchez (Tossi).

El cadete de honor afrontaba ante el Burumendi el partido que no jugó en su día por incomparecencia del colegiado. Desde el principio, los de Enrike y Axier buscaron el gol y en el m.20 era Calvillo el que lo conseguía; 1-0 . Tras el descanso (m.56), hubo una jugada del equipo local, en la que, el portero visitante paró dos veces, con la mano y otra con los pies, evitando el gol urdiña. A renglón seguido (m.57) Lacalle subía el 2-0 al casillero. En el m.70 Agirrezabala, lesionado, abandonaba el terreno de juego, ayudado por varios de sus compañeros (esperemos que se reponga pronto), y para que no faltase de nada, el árbitro dejaba con 10 jugadores al Ordizia al expulsar a Txurruka en el m.76. En cualquier caso el marcador ya no se movió. Un triunfo muy importante, que le debe servir al equipo para afrontar sin complejo alguno el próximo partido, en Altamira, ante la difícil Real Sociedad, escuadra en la que concurre el ordiziarra, Aratz Barandiaran.