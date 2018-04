Dorleta Armendariz logra en USA el récord de Euskadi absoluto de lanzamiento de martillo Dorleta Armendariz en Texas. ORDIZIA. Viernes, 13 abril 2018, 00:16

La localidad de Amarillo en el estado de Texas (EEUU) ha consagrado, definitivamente, a la lanzadora de martillo ordiziarra, Dorleta Armendariz como la mejor lanzadora vasca de martillo de siempre. En su segundo año cursando sus estudios universitarios en la universidad de Texas Techy, solamente cinco años después de comenzar con esta especialidad atlética (2013), Dorleta ha batido el récord absoluto de Euskadi de lanzamiento de martillo (4kg) con un mejor envío de 56,20m mejorando el techo anterior de la bilbaína Iratxe Olazabal que lo tenía con 55,48m realizado en Alicante en el 2009.

Con este récord, que además lo lograba ganando la competición (la primera vez que gana desde que está en el lejano oeste americano), Dorleta se convierte en la primera atleta femenina o masculino de la historia del club de Ordizia de atletismo en tener un récord de Euskadi categoría absoluta individual (Alazne Furundarena mantiene desde el 2009 el récord del relevo 4x100 metros) y lo que es más, pasa a tener todos los récords de Euskadi de todas las categorías. Este era el único que le faltaba y todavía está en la categoría promesa (Sub 23).

Con este lanzamiento mejoraba su marca de 53,69m cosechada en Castellón en el 2016 cuando fue campeona de España júnior que hasta ahora era récord de Euskadi promesa y es el record júnior. En categoría juvenil (2015) tiene las mejores marcas de Euskadi de 4kg con 48,47m lograda en Gijón y de 3kg con 60,53m en Ciudad Real, donde también fue campeona de España, de su año inicial 2013. Ostenta a su vez, el récord de Euskadi cadete con 3kg en 50,87m en Bilbao; o sea, absolutamente todos los récords de Euskadi posibles en menos de cinco años.

En Lakes Charles, Louisiana, Ane Torres lanzaba el peso (4kg) a 11,26m.

En el campeonato de España individual de 10.000 metros en pista celebrado en la localidad portuguesa de Braga, que acogía el trofeo Ibérico, participaba en la serie B categoría absoluta, el segurarra Eneko Agirrezabal que no tuvo ni muchísimo menos un buen día, no encontrándose en carrera en ningún momento y a pesar de todo, en vez de hundirse sacó todo su pundonor y terminó en undécima posición en su serie con un discreto crono para él de 30.18.96, que no deja de ser su segunda mejor marca en la distancia en pista, lejos de los 29.51.64 que realizó en Lisboa en el 2014, acabando esta vez como el decimotercero de España absoluto.

En la localidad tarraconense de Cambrils y como colofón a una semana de concentración con la Federación Guipuzcoana de atletismo los 4 atletas infantiles del Txindoki AT participaban en un encuentro con equipos catalanes con los siguientes resultados; Oier Zubeldia corría los 100 metros en 13.03 (-4.0), Elene Bolinaga los 80 metros lisos en 11.83 y los 220 metros vallas en 36.61, Maddi Urrestarazu los 80 metros lisos en 11.92, los 80 metros vallas en 15.04 y lanzaba la jabalina (400gr) a 24,72m, y Naroa Iturrioz corría los 1.000 metros en 3.33.06.

En el medio maratón de la capital Checa, de Praga participaban los hermanos Iztueta junto al atleta del 'Bolitas Anaiak' Joxi Garmendia, atletas que tuvieron una aceptable actuación. Egoitz Iztueta después de no tener buenas sensaciones se dejó caer para entrar en meta con su hermano mayor Iker, ambos en los puestos 229 y 230 de la carrera con 1h22.17, y Joxi Garmendia llegaba el 380 con 1h25.55 de los 10.199 atletas que finalizaron la prueba.

Baloncesto

El segundo equipo, tras obtener la victoria ante el líder del grupo en la última jornada, ocupa la segunda posición en su lucha por el ascenso de categoría, escuadra que recibe, hoy a las 19.30, la visita del Antigua Luberri A, que es cuarto con dos victorias menos. Sobre el papel, ocasión propicia para los de Mike.