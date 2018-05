La decisión de vacunar o no vacunar Rosa Sancho es responsable del área de vacunas de Osakidetza en Gipuzkoa. Rosa Mª Sancho, experta en la materia, ofrece mañana una charla en Barrena DV ORDIZIA. Miércoles, 2 mayo 2018, 00:16

El ciclo de charlas dedicadas a la salud, organizadas dentro de los actos conmemorativos del 750 aniversario de la villa, anuncia para mañana jueves, a las 18.30 en Barrena, un tema de plena, por no decir, rabiosa actualidad: vacunar o no vacunar, ciencia o inconsciencia. Mitos y hechos sobre la vacunación.

Tema del que será ponente, Rosa Mª Sancho Martínez, diplomada en Enfermería por la Universidad de Navarra, experta en vacunas por la Universidad Autónoma de Madrid, responsable del área de vacunas en el servicio de Epidemiología en la Subdirección de Salud Pública y Adicciones de Gipuzkoa (Gobierno Vasco), y titular de un amplísimo curriculum en la materia.

Reseña Rosa Mª Sancho que las vacunas se han considerado como uno de los principales logros de la salud pública en la era moderna y son una de las herramientas más eficaces para el control de algunas enfermedades. Junto a las mejores condiciones de vida, la aparición de los antibióticos, las medidas de desinfección, desinsectación y desratización etc, las vacunas han contribuido, decisivamente, al cambio del patrón epidemiológico de presentación de las enfermedades en los países desarrollados. Sin embargo, actualmente, apunta, hay padres que se plantean si van a vacunar o no a sus hijos, lo que en opinión de Sancho, «tiene mucho que ver con la falta de percepción del riesgo ya que han desaparecido de nuestro entorno enfermedades que en otro tiempo ocasionaban calamidades, muerte o graves secuelas». Simultáneamente, gracias a la facilidad que proporcionan las redes sociales, «se difunden, fácilmente bulos y mensajes erróneos que no tienen ninguna base científica y generan dudas entre la población» afirma.

Para la experta, es necesario seguir en esta línea de vacunación al objeto de poder erradicar enfermedades como la poliomielitis, el sarampión o la rubeola, ya que si dejas de lado se corre el riesgo de que se produzcan brotes y vuelvan a resurgir. Así, subraya, «es importante que la población sea 'consciente' de la necesidad de seguir vacunando para mantener controladas estas enfermedades. Hasta que una enfermedad no quede erradicada en todo el mundo no será posible dejar de vacunar ya que la facilidad de viajar y los movimientos migratorios facilitan la trasmisión de las enfermedades que siguen produciéndose en otros lugares del mundo».

Es también imprescindible poner de relieve la información objetiva sobre los logros de la vacunación en nuestro medio. «Gracias a la vigilancia de estas enfermedades podemos disponer de los datos sobre su evolución. Han desaparecido de nuestro entorno enfermedades como la poliomielitis (que causó situaciones tan dramáticas en los años 60 con muertes y graves secuelas), la difteria, el sarampión, la rubéola congénita, etc», insiste.

En Gipuzkoa, hay una buena cobertura de vacunación y son casos aislados los padres y madres que deciden no vacunar a sus hijos e hijas. Para Sancho, «cuando toman esta decisión lo hacen pensando que adoptan la mejor opción pero, sin embargo, están haciendo todo lo contrario ya que están poniendo en riesgo la salud de sus hijos porque manejan una información errónea. «Es importante trasmitir a estos padres la importancia de que se informen y pregunten a los profesionales de su centro de salud ya que van a proporcionarles la información adecuada y objetiva basada en las últimas evidencias científicas».

Exposición y ocasión a su vez de aclarar cualquier duda.