Crítica del equipo de gobierno El barrio de San Bartolomé por acuerdo del consistorio y apoyo de la Diputación, asistirá a obras de mejora. Denuncia que la oposición prosigue en su empeño por condicionar el futuro de Ordizia ordizia. Domingo, 9 julio 2017, 00:10

En un año, que asiste a esa situación inédita en la que los presupuestos municipales al no ser aprobados, adquirían la condición de prorrogados, el equipo de gobierno; PNV y PSE-EE, tarea que ejerce, de la misma manera sin que exista precedente, en minoría, llevaba al pasado pleno del mes de junio, una propuesta de inversiones, que no tuvo mayor fortuna.

Pues bien para dar la opinión sobre lo ocurrido comparecían, públicamente, los cinco ediles que conforman el gobierno municipal, quienes señalaban que «la única noticia buena del último pleno fue el apoyo, ahora sí, de la oposición a la propuesta de mejora del barrio de San Bartolomé, proyecto que cuenta con la participación de la Diputación. Pero resulta lamentable que sea la única noticia que aporte cierta positividad por parte de la oposición de Bildu y Odizia Orain. La postura de bloqueo de la oposición deja a la vista que prima su estrategia política sobre el interés de los ordiziarras, condicionando nuestro futuro y haciendo perder esfuerzo, tiempo y oportunidades a Ordizia», dijeron.

«Tenemos aún sobre la mesa dos proyectos importantes en relación con los presupuestos y, a pesar de los esfuerzos para llegar a un acuerdo, EH Bildu y Ordizia Orain continúan anclados de forma sistemática en el no, sin tener en cuenta las consecuencias que tiene esta actitud para la población. No dejan avanzar a Ordizia», proseguían.

«Por un lado, impiden la posibilidad de proyectar un párking en el centro del municipio. La actitud de la oposición, otra vez más como ya hemos contado en otras ocasiones, supone perder ayudas institucionales que financian al 100% su ejecución con una subvención de dos millones de euros. A coste cero para Ordizia», enfatizaban.

«Más grave si cabe es que bloquean el avance del Plan General, especialmente importante para el desarrollo de Ordizia. Se trata de un documento que define la organización urbanística general, una herramienta de trabajo básica, para avanzar hacia el futuro. A finales de 2010 EAJ-PNV, PSE-EE y EA pusimos en marcha su revisión. La llegada de EH Bildu al gobierno municipal paralizó el plan, aunque se gastaron en personal 400.000 euros en los cuatros años. Para nada. Se gastó en balde el dinero. Y para ocultar su incapacidad de sacar adelante este Plan en sus años de gobierno, impiden ahora avanzar, intentando ocultar su ineptitud cuando gobernaron».

«Frente a eso, estos dos años y con participación de la oposición hemos elaborado el avance del Plan. Pero la oposición lo bloquea, haciendo perder tiempo y dinero a Ordizia. Además, en su día llegamos a un acuerdo para que al ponerlo en marcha, lo hiciésemos internamente. Sorprendentemente la oposición quiere subcontratar, es decir, contratar a una empresa externa, menospreciando el conocimiento y el trabajo realizado por técnicos municipales. Una simple estrategia dilatoria y mucho más cara todavía. ¿Dónde queda esa bandera de municipalizar los servicios que dicen defender estos partidos?», dicen.

«Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue sin la mejor herramienta de desarrollo futuro: los presupuestos. No podemos cambiar nada relevante, tenemos el tope de gasto sin que suba. De las inversiones propuestas, dos se han quedado fuera: el párking y el Plan General. Y el problema es la importancia de las mismas para los ordiziarras. El resto de las propuestas, aprobadas en cuatro sesiones plenarias, no sería tan malas, ya que hemos conseguido sacarlas adelante a pesar del reiterado rechazo en plenos».

«Entendemos que en política no todo vale. No es legítimo anteponer el interés político a bloquear al rival ante las necesidades de la ciudadanía. Es una actitud irresponsable perjudicar al pueblo cuando el único objetivo es dañar al gobierno municipal. Lo que hacen no es bueno para Ordizia, y lo que no nos dejan hacer, es malo para Ordizia. Nosotros seguiremos trabajando, comprometidos, intentando conseguir acuerdos en beneficio de los ordiziarras. Deseamos que la oposición varíe su actual rumbo y prime el interés de la población al suyo propio. Nos encontrarán dispuestos a trabajar en común para sacar adelante Ordizia», concluían.