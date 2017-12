El calendario anuncia nuevo derbi para el Ampo Ordizia este sábado en Gernika DV ORDIZIA. Jueves, 7 diciembre 2017, 00:20

La afición se mostró más que satisfecha con los 5 puntos que el Ampo Ordizia conseguía en el derbi ante el Hernani, puntos que, además ante el traspiés del Barcelona, o quizá, el buen hacer del nuevo Getxo, le devolvían a la plaza de corte; la sexta del grupo que concurrirá en la lucha por el título. Y por supuesto, con un partido en el que los del Goierri rubricaron un derroche de entrega.

Encuentro intenso, en el que la superficie artificial permitió a los hombres rápidos alcanzar una velocidad endiablada. Envite en el que uno de los últimos en llegar, Cronje, definitivamente hacía alarde de su calidad. En el que la eficacia al pie, en el envío a palos, sigue siendo demoledora, tarea que bordó Valentín Cruz. Y en el que los más jóvenes, se mostraron valientes y a la altura de las circunstancias. Tras meses, apartado por una lesión, magnífica noticia el regreso de Imanol Aldanondo, jugador generoso en el esfuerzo, donde los haya.

Y en un partido que hace tiempo dejó de ser una fiesta, el purismo sigue alimentando algunas actitudes de psicólogo y momentos poco o nada edificantes. Habrá que ver.

Todo ello en una jornada que no defraudó y en la que los recién llegados, colaboraban en que el Getxo anotase su primera victoria a costa del FC Barcelona. El Santboi, que acaba de fichar al apertura australiano, Rodney Iona, no le daba la menor opción al Gernika.

La Vila se lo puso más que difícil al Independiente y se llevaba dos puntos bonus de oro. Igualadísimo el encuentro El Salvador-Alcobendas, y el Cisneros aunque se medía ante el potente Quesos, dejó claro que este año no carbura.

Jornada, la décima, que zanjaba la cuestión para las semifinales de Copa, tanda en la que se darán cita Quesos, El Salvador, UE Santboiana y FC Barcelona.

Y como en la máxima categoría del oval no hay puente, el Ampo Ordizia prepara la visita que este sábado deberá girar, en Urbieta al Gernika, escuadra vizcaina, que este año, no oculta, tiene aspiraciones.

Baloncesto

El júnior femenino de participación protagonizó un partido muy serio, en casa, ante el Bera-Bera Sagüés. Bien colocadas en defensa, con constantes ayudas y con intensidad a la hora de defender a su par, el planteamiento motivó errores en su rival que conllevaban acciones ofensivas urdiñas. Así, con buenos fundamentos en ataque y dando fluidez al movimiento de balón se hicieron con la victoria; Ordizia 41-Bera Bera 24.

El cadete masculino medía su habilidad en la cancha de Majori ante el Easo, conjunto al que habían conseguido vencer en su vista a Donostia tras disputarse una prórroga. Por tanto, el encuentro prometía ser competido. Desde el primer cuarto se vio un conjunto urdiña serio, con ganas de obtener la victoria, delante un Easo no menos serio que disputó un buen encuentro. Los ordiziarras no lograron ponerse por delante en el marcador en todo el encuentro, sin embargo la diferencia que conseguían los donostiarras no eran insalvables y la pugna por cada balón estuvo en todo momento presente.

Al descanso la desventaja urdiña era de 8 puntos (31 a 39) y al final del tercer cuarto de 11 (45 a 56). El la recta final los del txoko apretaron más en defensa, pero no pudieron hacerse con la victoria en un partido bien jugado por ambas partes.

Fútbol

El equipo de fútbol sala femenino encajaba una dolorosa derrota, en casa ante el Valdetires; 0-7. En los primeros minutos ambos equipos tuvieron ocasiones para marcar. Tanto las locales como las gallegas empezaron bien en ataque. Pero los fallos defensivos de las ordiziarras facilitaron a sus rivales la opción de marcar el primer gol (m.5). Un minuto más tardes las gallegas sumaban el segundo. Aún así nuestras chicas siguieron trabajando porque creaban ocasiones. Poco a poco el Ordizia se fue organizando mejor en ataque y en defensa. Las de Iñaki Heras y Emilio Ortiz, contaban con, cada vez, más oportunidades de gol pero no las materializaban. A falta de 5 minutos para el descanso, las de Ferrol subían al casillero el 0-3, y poco después el 0-4.

La segunda mitad arrancó con más intensidad, y con más ocasiones de gol para los dos equipos. Las ordiziarras hicieron bonitas jugadas, pero faltó anotar. Las visitantes no cejaron y sumaron tres goles más; 0-7 ante el que las urdiñas no echaron la toalla. Dura derrota pero el convencimiento de que con esfuerzo e ilusión seguro que llegan mejores resultados.

Jugaron: Ane Garmendia, Oihana Balerdi, Irati Fuentes, Naroa Zubiria, Inmaira Artieda, Olatz Ibarguren, Ane Izagirre, María Apalategi, Nerea Pavo, Izaro Garmendia y Ane Alonso.

Importantísima, meritoria, y sin duda oportuna la victoria del juvenil de la liga vasca ante el Santutxu, a pesar de jugar durante 70 minutos con 10 jugadores por expulsión de un jugador local. Los de Javi y Joselu, salieron desde el principio buscando el gol y éste se hizo esperar, hasta el m.42. Martín centraba al punto de penalti y Aitor Armendariz ponía el 1-0, resultado que sería el definitivo.

Jugaron: Galdeano, Dorronsoro, Zunzunegi, Iker Armendariz, Etxeberria (Tossi), Sanz (Mustafa) Linares, Etxebarrieta, (Iraola), Ugartemendia (García), Aitor Armendariz (Lekuona) y Martín.