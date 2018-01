El Ampo prepara la visita que el domingo girará a Altamira el Independiente DV ORDIZIA. Jueves, 25 enero 2018, 00:22

Ampo Ordizia y la UE Santboiana ofrecieron un auténtico partidazo en Altamira. Un encuentro lleno de intensidad, dinamismo, fuerza, ganas y buen rugby, convertido en auténtico espectáculo con el que disfrutó la grada. Y un detalle que no es menor, ni una sola tarjeta. Es decir, un partido redondo.

De salida el Santboi hizo valer su potentísima delantera y rubricó un ensayo de empuje, mediante un maul imparable, que aprovechaba su número 8, Tauli, para dejar su sello personal. A partir de ahí los del Goierri empezaron a reducir distancias para tomar la iniciativa en el marcador que ya no abandonarían. Los de Marotias y Garmendia completaron un encuentro muy equilibrado entre los dos bloques; delantera y línea, que se repartieron uno por tres ensayos. Cuatro marcas, y punto extra, cada cual más brillante en su ejecución.

Ochenta minutos, que a pesar del desgaste físico, los del txoko cerraron digamos que frescos, mucho más enteros que sus rivales. Sin duda, buena preparación.

Todo ello en una jornada que no volvió a defraudar. El Alcobendas a punto estuvo de darle un disgusto al Quesos en el Pepe Rojo. Empate a 19 a falta de 20 minutos, que sólo la fortuna quiso que se deshiciera, finalmente a favor de los pucelanos; 25-22. El FC Barcelona se repuso del varapalo sufrido en Landare a costa del Gernika al que no le dio opción a nada, 30-17. No hubo milagro en Getxo y el Chami pasó el rodillo en Fadura.

El Cisneros volvió a reeditar su mal año, esta vez en el Central ante el Independiente, que sube al tercer peldaño de la tabla. Y La Vila, consciente de lo que se jugaba ponía la parte baja de la clasificación al rojo vivo.

Por decisión del Comité Nacional de Disciplina Deportiva, dado que no había acuerdo entre las partes, este domingo, eso sí en un horario un poco extraño, 12.30, Altamira será escenario del encuentro aplazado el 7 de enero, ante el Independiente de Santander.

Fútbol

A pesar de ofrecer una mejor imagen que la brindada en Loinaz, el regional referente no acertó a sorprener al Elgoibar. Pese a reunir, únicamente a 15 efectivos, los de Imanol Rubio y Javi Martín hicieron su partido, en el que aunque pueda parecer reiterativo, una vez más la suerte les dio la espalda. Se adelantaron los colchoneros en el m.14 mediante un tiro cruzado. Los urdiñas se animaron con el 0-1 y dominaron, si bien esa superioridad no tuvo su reflejo en el marcador.

Tras el descanso, los ordiziarras siguieron a lo suyo y en el m.75 un jugador local era derribado dentro del área y Gartzia (debutaba esta temporada) transformaba el penalti. El Ordizia controlaba la situación (los aficionados elgoibatarras recriminaron a los suyos por lo poco que estaban jugando), contando con varias ocasiones, desbaratadas por el portero visitante y cuando el empate representaba el resultado más justo, un defensa local, corría el m.90 derribaba en el borde del área a un delantero elgoibartarra, que hizo teatro, y el árbitro pitó penalti, que supuso el 1-2. Una lástima.

Jugaron: Uranga, Otaegi, Serrano, Goitia, (Rivera), Urtaza, Hidalgo, Armendariz (Korta), Azurmendi, Pérez, Gartzia y Marcos (Maiztegi).

El primera juvenil vencía al Segura Goierri 4-6. Los de Rafa Peñalver 'Txuku' y Larra se fueron al descanso con un prometedor 1-3, que con la reanudación, en un visto y no visto, se fueron hasta el 1-5, diferencia que les llevó a sestear, circunstancia que aprovecharon las anfitriones para acabar apretar las cosas en el marcador, que finalmente quedaba en un 4-6 (Mallet 2, Heredia, Idigoras, López y Nieto).

El cadete de honor cosechaba una necesaria e importante victoria, además con margen suficiente ante el Urki, 3-1. De salida se adelantaron los eibarreses; 0-1 para empatar Galparsoro antes del descanso. Con la reanudación, los de Enrike y Asier se fueron a por todas y primero Calvillo ya continuación Lacalle dejaban el casillero en el 3-1 definitivo.

De la misma manera, el primera cadete derrotaba 3-1 al Tolosa. Los de Carlos y Josema salieron desde el pitido inicial a por el gol y aunque se hizo de rogar Calvillo lograba abrir la cuenta en el m.29, 1-0. Tras el descanso, Caballero ponía el 2-0. Los tolosarras consiguieron reducir la desventaja, 2-1, pero en el m.67 Mikel Iglesias dejaba las cosas en su sitio; 3-1.

El infantil txiki derrotaba 0-6 al Behobia.Los de Fran e Iñigo, se fueron al descanso con un pírrico 0-1, pero tras éste, los ordiziarras jugaron como saben y les hicieron a sus rivales un set, con goles de Azurmendi, Apaolaza 2, Rodríguez, Zanfirescu y Carracedo.

Baloncesto

El infantil femenino haundi se medía en Idiazabal ante el Arri BKL Izal. Las ordiziarras fueron por delante en el marcador a lo largo de todo el encuentro, realizando minutos de muy buen baloncesto, y siempre, basándose en una gran defensa, para hacerse con la victoria por 19-33.

El infantil femenino txiki recibía al La Salle. Partido complicado para las chicas de Javi y Arkaitz, aunque las ordiziarras solventaron con autoridad. Bien dispuestas en la cancha, y con momentos de 'impasse', que habrá que tratar en los entrenamientos, las urdiñas ganaron todos y cada uno de los cuartos, para rematar su labor en el último. Al final, el luminoso reflejaba 52-19.