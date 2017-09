El Ampo Ordizia no pierde de vista el exigente inicio de liga que le ha tocado ORDIZIA. Jueves, 28 septiembre 2017, 00:33

Esta vez fue al revés, y la suerte quiso aliarse con el Ampo Ordizia, que en el último instante lograba una victoria tan importante como clave, sobre todo teniendo en cuenta que le ha correspondido un comienzo de liga: Alcobendas, Independiente; este domingo, El Salvador, más, a continuación Santboi y La Vila, ambos fuera. Arranque, sin duda dificilísimo, que en el caso de no sacar nada, hubiera situado al equipo en una tesitura en la que no hubiera resultado tan sencillo darle la vuelta, al menos anímicamente, a tanto infortunio.

Y es que la escuadra del Goierri logró llegar a ponerse por delante en los primeros compases del partido pero llegados al 27-10 que lucía el marcador en el m.49 cundía el pesimismo en la afición, diferencia que hacía presagiar una abultada derrota.

El equipo, con varios cambios en las posiciones habituales, no se dio por vencido, peleó, y al menos esta vez la fortuna no se empeñó en darle la espalda. En el segundo final, 3 puntos más; 36-37 y una renta que era de dos puntos, pasaba a ser de 5.

Todo ello en la segunda jornada del campeonato de liga, en la que llamaba la atención el Cisneros, equipo que gustó en el partido de pretemporada que jugó en Altamira, pero que ya en la liga dejaba escapar la victoria en Urbieta, en un partido que no resultó brillante. La Vila no sorprendió al FC Barcelona. El Alcobendas volvió a exhibir su potencial y arrolló en Las Terrazas al Getxo, y El Salvador se impuso con amplio margen a un Santboi que de salida no parece que carbura.

Fútbol

Segunda jornada liguera y mejor balance para el regional preferente, equipo que se volvía de Mintxeta con un empate a 2 frente al Elgoibar. Se adelantaron dos veces los elgoibatarras, pero los de Imanol Rubio y Javi Martín, no estaban para perder y a pesar del 1-0 de los anfitriones, Gorka Azurmendi empataba el partido después del descanso. Los colchoneros se volvían a adelantar pero Alberto Martínez marcaba el 2-2. A destacar que los urdiñas merecieron, aún, suerte.

El juvenil de la liga vasca mejoró respecto a encuentros anteriores, si bien tuvo que conformarse con un empate contra el Antiguoko C.

La primera ocasión, clara, de los de Javi y Joselu llegaba en el m.33, Linares saca una falta directa a la escuadra y el meta donostiarra envía a córner. Poco antes del descanso, m.45, Yared se va por velocidad y el tiro sale rozando la base del poste.

Tras la reanudación hubo dos jugadas confusas (penaltis) que, el árbitro, quizás no pudo ver, ya que al ser un estadio grande, un árbitro sin ayudantes, es difícil que vea lo que ocurre dentro de las áreas.

En el m.78 llega el 1-0 tras una jugada dentro del área pequeña en la que luchaban jugadores de ambos equipos, barullo que acababa con el balón dentro de la portería, si bien no queda claro si lo metió Yared o el portero visitante. Ya con el tiempo vencido (m.92) una chilena de un jugador donostiarra suponía el 1-1.

Jugaron: Galdeano, Dorronsoro, Azkunaga, Zunzunegi, Etxebarrieta, Anartz, Sanz, Linares, Urdangarin, Yared y Martín. También saltaron al terreno de juego: Iker Armendariz, (expulsado por 2 amarillas), Aitor Armendariz, Tossi, García y Soto. Los de Javi y Joselu, merecieron los 3 puntos. Buen arbitraje.

Satisfacción en el deporte ordiziarra por la convocatoria de Andoni Zubiaurre para el partido que la Real juega hoy en San Petesburgo.