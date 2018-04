El Ampo Ordizia tiene que asegurar los cinco puntos en liza ante el Gernika ORDIZIA. Sábado, 21 abril 2018, 00:48

Última jornada en la máxima categoría del rugby que curiosamente llama la atención por el hecho de que con el liderato y la cuarta plaza en juego, los equipos implicados en la cuestión no jueguen a la misma hora.

Abren la jornada, hoy sábado, a las 16.00 Santboi y Alcobendas, sobre el papel, buen partido. Habrá que ver si el calor aprieta y si a partir de ahí hay ganas de disputar. En cualquier caso, todo un anticipo de los cuartos de final por el título. Y a esa misma hora, en Fadura Getxo-Hernani, de puro trámite.

Media hora más tarde, en Madrid, Cisneros-FC Barcelona, encuentro sin mayor trascendencia y a las 17.00 en Altamira, Ampo Ordizia-Gernika. Partido en el que los vizcainos no se juegan nada y en el que a los del Goierri sólo les sirven los cinco puntos.

Para mañana, a las 12 del mediodía, La Vila-Quesos, compromiso que la escuadra alicantina aborda con la tranquilidad de haber garantizado la permanencia en su vuelta a la máxima categoría, y en el que el Quesos no puede dejar escapar la victoria. Y media hora más tarde, detalle que en este caso no es menor, El Salvador-Independiente en el que a los chamizos les resulta obligado el triunfo, sólo si su eterno rival no suma más de dos puntos. Dos puntos que para el Independiente resultarían una renta escasa a la hora de asegurar la cuarta plaza ya que el Ampo, si cosecha los 5 puntos, le gana en número de victorias.

Fútbol

Vigesimonovena jornada en la División de Honor Regional de fútbol en la que el primer equipo del Ordizia KE recibe en una hora nada habitual, las 19.30 (hoy la entrada por aquello de motivar a la afición es gratuita), al Touring. Un equipo que, por circunstancias no sólo es colista y ya está, matemáticamente, descendido, sino que no ha ganado ningún partido, hasta el momento.

Así las cosas, a los de Oscar Peregrina y Axier Jauregi sólo les sirve el triunfo y cuanto antes lo encarrilen mejor que mejor.

En horario a su vez, distinto al acostumbrado, el Ordizia de fútbol sala femenino, décimo, recibe hoy a las 16.30 en casa al Intersala Promises, de Zaragoza, que ocupa la quinta posición. Las de Iñaki Heras y Emilio Ortiz afrontan el encuentro con ilusión renovada tras en ultimo triunfo. Pese a estar mejor clasificado el equipo visitante, las de casa salen poner difícil las cosas a su rival y ganar el partido. Imprescindible el apoyo de la afición.

El primera juvenil, cuarto, visita a las 15.30 al Idiazabal, tercero. Los izaldarras ya vencieron en Altamira 0-3 por lo que los de Rafa Peñalver 'Txuku' y Larra tendrán que apretar los machos si quieren ganar ya que mientras los anfitriones se muestran fuertes, los ordiziarras han dicho adiós, prácticamente, a la opción de clasificarse para la siguiente fase.

El primera cadete, líder del grupo, recibe a las 16.00 al Danena B, un equipo contra el que los urdiñas empataron a dos goles en Zizurkil. A falta de tres jornadas, empatando hoy los de Carlos y Josema conseguirían el pase para la siguiente fase. En cualquier caso, los urdiñas saben que si se clasifican primeros de grupo jugarán la eliminatoria de octavos de final contra un segundo de otro grupo, posiblemente en Altamira, eso sí a partido único.

El infantil de honor visita a las 11.15 en Donostia al Sanse, equipo al que derrotó en el anexo 2-1, victoria a la que los de Josean Zoilo y Txikirrin, hoy, no renuncian.

El infantil txiki recibe a las 12 del mediodía al Ostadar. Los de Regil y Acosta han formado un equipo que está desplegando un fútbol precioso. Aunque los lasartearras vencieron 3-2 en la primera vuelta, los urdiñas, jugando al amparo de su público, aumentan su peligrosidad y hoy nos pueden dar una alegría.

El primera infantil está citado a las 11.00 en Idiazabal, tercero. Tras una primera fase irregular, los de Txumari y Oier, cuartos, están realizando en la Copa. Veremos cómo se resuelve el envite.

Balonmano

El primer equipo del Ordizia, el Siglo XX Plater Prestatuak inicia su andadura en la Copa de Gipuzkoa a las 19.00 en Urnieta, escuadra que ha cosechado la quinta plaza en la liga, cerca de colarse en la fase de ascenso, lo cual nos hace pensar que no será un rival sencillo.

Del Ordizia cabe reseñar que afronta esta competición pensando en la próxima campaña, dando descanso a los jugadores que arrastran molestias, y haciendo entrar en el mismo a jugadores que pueden estar en este grupo la próxima temporada. En cualquier caso, el equipo va a salir a intentar hacer una buena competición y llegar lo más lejos posible.

El segundo equipo visita a las 17.45 al Elgoibar ante el que las buenas sensaciones de la semana pasada animan a ser optimistas. El cadete femenino de segundo año recibe a las 13.15 al Aiala y el masculino, a las 16.00, al Amenabar.