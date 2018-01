El Ampo lo tiene difícil en Valladolid En el partido de ida los locales fueron derrotados. / MARIN Visita a partir de las 13.00 horas a El Salvador, que solo ha perdido un partido en trece jornadas ORDIZIA. Domingo, 14 enero 2018, 00:56

Decimocuarta jornada en la máxima categoría del rugby, que se juega, íntegramente, hoy domingo, algo que no es habitual, condicionada, eso sí, por los compromisos de la selección de rugby a siete.

En cualquier caso, una agenda que no pierde interés, en la que un FC Barcelona, que no puede volver a tropezar, visita Landare, donde los locales no deben dejar escapar los puntos en liza. El Getxo, serio candidato al descenso directo, que no acaba de reaccionar, y cada semana que pasa complica más su situación, está citado en San Román, donde no lo va a tener nada fácil.

Sobre el papel, La Vila, que lucha por salvarse de la quema, no va a tener opciones, al menos de aspirar a la victoria en el Baldiri Aleu. No obstante, en esa situación, un punto ya representaría un buen botín.

En el Central derbi madrileño, que a la vista de cómo está discurriendo el curso, se decanta, de salida a favor del Alcobendas.

El Quesos visita Urbieta, donde el barro favorece a los de casa, sin embargo tendrá que hacer de tripas corazón (se lo han tomado con filosofía 'a remar a Urbieta' apuntan) y obtener la mayor renta posible, si quiere hacer efectivo ese empeño con el que afronta esta temporada de llevarse todo los títulos. Meta que al día de hoy, el único que lo puede impedir es su eterno rival; El Salvador. Objetivo para el que el VRAC ha vuelto a echar de talonario y antes del cierre, fichar a Jerry Lemalu, centro oceánico de 21 años que también puede jugar de apertura o zaguero. De origen samoano es primo del también jugador de la casa, Nathan Paila. Nacido en Dandenong (Australia), procede de los Warringah (Shute Sield) de Sidney.

En su haber cuenta con el título del campeonato sub20 australiano, ganado con el combinado New South Wales. Jugador al que se le espera esta semana en la capital castellana.

Completa la cartelera de esta mañana, el compromiso que reúne en el Pepe Rojo, a una hora tardía, las 13.00 al Chami y al Ampo Ordizia.

El Salvador partía este año con el mismo objetivo que sus paisanos y para ello confeccionaba un equipo de asustar.

Tras renovar al bloque del año anterior con: Joe Mamea al frente, jugador que cumplirá su novena temporada defendiendo la camiseta blanquinegra, los delanteros argentinos, Leandro Wozniak y Andrés Alvarado, Johny Carter, Michael Walker-Fitton, Matt Foulds, Hansie Graaff, etc, el club chamizo reforzabala la estructura con la incorporación del samoano Nuu Junior Nuu, el primera línea australiano, Manasseh Alaga, Sireli Kacilala más el exordiziarra Christian Rust.

Y en ese ánimo, disposición y deseo de títulos, el único equipo que le ha parado los pies ha sido el Quesos, no sin sudar la camiseta; 14-16. Escuadras que volverán a verse las caras en el encuentro de vuelta liguero del 25 de febrero.

Con el doble de puntos que los del Goierri (60-30), sin bien un partido disputado menos, las posibilidades del Ampo Ordizia resultan escasas. Un encuentro que no es de la 'liga' de los del txoko, en cualquier caso, de esos en los que hay poco que perder y mucho que ganar.