El amplio triunfo en Lesaka aúpa al primer equipo del Ordizia KE al liderato DV ORDIZIA. Miércoles, 4 octubre 2017, 00:32

El primer equipo del Ordizia KE afrontaba su visita al Beti Gazte con todas las cautelas y como visión más optimista anotarse el triunfo a la espera del pinchazo de Oiartzun y así las cosas auparse a la tercera plaza.

Pues nada, que los de Oscar Peregrina y Axier Jauregi volvieron a realizar un partido muy serio en el que no les dieron la menor opción a los navarros a los que se impusieron 1-5. El Oiartzun perdía ante el Tolosa, 0-6, con lo que la magnífica tarjeta que acreditan los del txoko con nada menos que 14 goles marcados en 4 partidos les situaba en lo más alto de la clasificación, eso sí, en un liderato compartido.

Curiosamente, se adelantaron los de Lesaka nada más iniciarse el partido al transformar un penalti; 1-0. Pero inmediatamente, los urdiñas, callando de paso muchas bocas, le daban la vuelta al casillero al marcar Iparragirre y Aranzegi, m.5 y 12; 1-2 resultado con el que se llegó al descanso.

La segunda parte fue de dominio total por parte del Ordizia, superioridad que le permitió volver a batir la meta anfitriona en el m. 64, 69 y 85, con lo que ponía el 1-5 definitivo en el casillero, goles que llevaron la rúbrica de Lander Iparragirre.

Como decimos, con este resultado, los ordiziarras comandan la clasificación con 10 puntos, empatados con el Bergara, Tolosa y Aretxabaleta, si bien los ordiziarras tienen +11 (14 a favor y 3 en contra) por +9 Tolosa (13;-4) Bergara (10;-1) y Aretxabaleta (5; 0).

Jugaron: Arruabarrena, Usabiaga, Aranzegi, Kepa Jauregi, Calvillo (Harto), Unanue, Iraitz Garmendia (Raúl Erauskin), Rodríguez, Aratz Garmendia (Aritz Jauregi) Iparragirre y Oskar Erauskin (Galparsoro).

El equipo de fútbol sala femenino no tuvo su mejor tarde en la capital del Ebro, donde le aguardaba el AD Sala Zaragoza.

El encuentro comenzó con muchísima intensidad por parte de los dos equipos y así, en una contra muy elaborada las urdiñas, por mediación de Sara, se adelantaban en el marcador. Pero poco les duró la alegría ya que en dos jugadas consecutivas las anfitrionas lograban adelantarse; 2-1.

Las del txoko no bajaron los brazos y gracias a una jugada de estrategia, que materializó Naroa mediante un tiro desde lejos, la cuestión quedaba en tablas; 2-2.

La primera parte continuó siendo muy igualada pero fueron las aragonesas las que lograron enviar en tres ocasiones más el balón al fondo de la red visitante; 5-2. Las ordiziarras no se rindieron y recortaban distancias en la última jugada de la primera parte; 5-3.

El inicio del segundo tiempo marcó el devenir del partido. Las de casa, mostrando una efectividad muy alta, volvían a sumar una terna, y abrían una brecha de cinco goles en el luminoso; 8-3.

Los siguientes minutos fueron un quiero y no puedo de las de Ordizia, que, aunque tuvieron ocasiones, no sólo no materializaron ninguna sino que encajaron 3 goles más. Marcador final 11-3.

Resultado doloroso para las nuestras pero queda mucha liga por delante y como siempre, las urdiñas se muestran decididas a seguir luchando.

Jugaron: Ane Garmendia, Oihana Balerdi, Sara Quílez, Irati Fuentes, Ane Izagirre (quinteto inicial), Irati Esteban, Nerea Pavo, Inmaira Artieda, Naroa Zubiria, Ane Alonso y Olatz Ibarguren.

El regional preferente no tuvo suerte ante el Zumaiako; 0-0, un equipo veterano, que vino a que no le marcasen goles, objetivo que logró. Los de Imanol Rubio y Javi Martín tuvieron una buena ocasión en el m.23, centra Galparsoro y el remate de Regil, de cabeza, lo detiene el portero en la misma raya de gol cuando el balón se colocaba.

En el m.45, falta directa que lanza Azurmendi desde el borde del área con mucha intención pero el meta visitante consigue detener el esférico. Tras el descanso la misma tónica. En el m.79 Azurmendi chuta a puerta pero el disparo se va fuera.

Jugaron: Arrospide, Marcos, Goitia (Urtaza), Otaegi, Mendia, Aranburu, Armendariz, Azurmendi, Galparsoro (Pérez), Regil (Hidalgo) y Rhedouan (Alberto Martínez). Regil se retiró, en el m.35, lesionado tras recibir una caricia de un contrario.

Baloncesto

El júnior masculino daba comienzo a la liga regular, en Donostia, frente al Internacional, uno de los conjuntos a los que más cuesta amoldarse en la cancha.

Los chicos de Zufiria no consiguieron la victoria, pero hay que decir que jugaron muy bien. Tuvieron problemas defensivos a la hora de cerrar el rebote, pero se afanaron en ello y a pesar de la gran diferencia física, consiguieron, a ratos, hacerse con esta faceta.

En ataque el movimiento del balón era fluido, al que acompañaban los jugadores, encontrando en la mayoría de las ocasiones, posiciones de tiro adecuadas o bien segundas opciones tras robar el balón, pero tuvieron el punto de mira algo desviado, puesto que después de hacer lo más complicado fallaban en última instancia. Resultado final 71-44, sin duda un tanto abultado para los méritos de uno y otro equipos, pero tras lo visto en el partido puede haber espacio para el optimismo ya que su respuesta y juego estuvo a la altura de las circunstancias.