Amplia oferta para afrontar el curso Las exitosas clases de ajedrez vuelven a formar parte del programa de este año. El centro social Zuhaizti (Hogar) presenta mañana a las 18.00 su plan anual en favor del envejecimiento activo DV ORDIZIA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:37

A quien al día de hoy, en la comarca del Goierri, se jubila, prejubila, o si se quiere, deja la actividad laboral con 60-61 años, la estadística, ese índice que se ha dado en llamar esperanza de vida, elástico en función de buen número de factores, le augura una expectativa vital, por delante, de prácticamente dos décadas. Un tiempo, al que antes se llamaba senectud, ahora envejecer, que sin duda reclama afrontarlo con un proyecto, un plan vitalista, por supuesto posible o realizable. En cualquier caso, sí o sí, mantenerse de manera activa, mental y físicamente. Planteamiento y condición indispensable no sólo para los que llegan sino para todas las personas que están inmersas en esta etapa de la vida, indispensable a la hora de vivir más y mejor.

Y un año más, en la parte que le toca, éste vuelve a ser el lema; 'Actívate', con el que el centro social Zuhaizti' presente y ofrece el amplio programa de actividades con el que afrontar el curso 2017-18.

«Tener inquietudes, participar activamente y relacionarnos son claves para favorecer la salud y el bienestar personal a lo largo de toda la vida, pero especialmente al disponer de más tiempo libre, como en la jubilación. En Ordizia contamos con una pluralidad de alternativas dirigidas a la participación de las y los ordiziarras. Y, como no, interesantes iniciativas con un especial protagonismo de las personas adultas y mayores (jubiladas y pensionistas).

Y junto a cuestiones claves, como una correcta alimentación, ejercicio físico, vida sana, contar con un entorno social y relacionarse, etcétera, tan importante resulta mostrarse muy activo.

Una apartado en el que, con el comienzo de un nuevo curso, vuelve a incidir el centro social Zuhaizti, recurso municipal gestionado por la asociación de personas jubiladas, fundamentalmente a través de su junta directiva, en colaboración con el Ayuntamiento, que vuelve a brindar un amplísimo y variado abanico de opciones y posibilidades ante el que, salvo por fuerza mayor, no hay excusas; quien no hace nada es porque no quiere.

Tener inquietudes, afirman los responsables de Zuhaizti, participar activamente y relacionarse son factores clave para favorecer la salud y el bienestar personal a lo largo de toda la vida, pero especialmente al disponer de más tiempo libre, como en la jubilación.

Y con la vuelta a las aulas, recogiendo el lema del año pasado; 'Actívate' que entienden resulta más que gráfico, lanzan un denso programa de cursos y talleres con los que afrontar el año académico, con el objetivo, valga insistir, de favorecer y conseguir que esta etapa vital, cada vez más duradera, transcurra en las mejores condiciones, previniendo y promocionando la autonomía de las personas.

Unas personas activas, participativas, vitalistas; opción y actitud convertida en fuente de salud. Bienestar individual; muy importante, desde el que seguir aportando, a la sociedad a la que los destinatarios pertenecen.

Y en este marco y contexto general, el programa da continuidad a actividades ya veteranas como: la coral, manualidades, gimnasia, pilates, gimnasia mental, relajación, ciberaula, bailes de salón, cocina básica para hombres, ajedrez, taller intergeneracional, etc.

A partir de ahí, el año académico incluye, a su vez, la agenda que establece el grupo de marchas, el programa de excursiones, los itinerarios culturales, el ciclo de conferencias, las sesiones de bailables, los bingos, y por supuesto el calendario de fiestas. Y refuerza esa red de relación establecida con otras agrupaciones como Nagusilan, la asociación de exalumnos del Foro (Escuela) de la Experiencia 'Gueske' y su compromiso con el programa 'Goazen Ordizia'.

Par dar puntual información, aclarar cualquier duda o circunstancia, la junta directiva va a llevar a cabo mañana jueves a las 18.00, en el salón de actos, presentación del curso, para a continuación, en previsión de que todavía pudiera pesar algún estereotipo, cliché, falsa imagen, etc, llevar a cabo una jornada de puertas abiertas en la que dar a conocer las instalaciones y sobre todo el ánimo, espíritu inquieto y ansia de renovación que impera en la casa.