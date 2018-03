Alberto Letamendi vuelve a Barrena Alberto Letamendi posa en la sala de exposiciones junto a varias de sus obras. / MARIN Ofrece la enigmática y crítica muestra de pintura y escultura 'Ser, estar sujeto' DV ORDIZIA. Miércoles, 21 marzo 2018, 07:52

Alberto Letamendi (Ordizia, 1964), autodidacta y apasionado de la plástica como gran afición, vuelve a Barrena, ocho años después, con una colección de pintura y escultura, que impregna la sala de sus turbaciones interiores, muestra con la que, sin cortapisas, interpela al espectador.

Una propuesta plástica en la que retrata al individuo, y a la sociedad actual; parte y todo, que estima sojuzgados para los que, si bien, anida un mensaje de esperanza.

Ya el título de la colección 'Ser, estar sujeto', apunta y alude a ataduras. Lastres, reconoce, internos y externos de las personas. Nudos interiores del ser humano, actual, al que le llenan de dudas, de inquietudes, de confusión, de falta de respuesta a las cuestiones trascendentales. Y externos, al considerar a menudo que vive en un mundo caótico y en una sociedad controlada. Contexto al que considera toca buscarle una salida, empeño en el que se muestra, finalmente, optimista.

Doble visión de las cosas, que parte de la lectura y reflexión de dos autores, Franz Kafka y George Orwell, ambos de comienzos-mediados del siglo pasado, «totalmente actuales, afirma. Fueron unos visionarios. Y esa predicción en torno al individuo y a la sociedad que describen los dos escritores, supone un augurio convertido, hoy, en realidad», enfatiza.

«Un individuo, manipulado, desorientado, que incluso asume toda esa confusión, y un colectivo vigilado por el gran hermano, favorecido, reseña, por las nuevas tecnologías». Y esa dualidad la traslada al cuadro y a las tres dimensiones, en una propuesta en la que la figura humana, de manera individual o colectiva, ejerce de elemento central, rodeada de una abrumadora carga simbólica; el espejo, la lámpara, el círculo, etc, y angustiosas referencias kafkianas.

Alberto Letamendi reconoce que cada una de sus obras es el fruto de un trabajo muy meditado. «Además hago muchas pruebas y selecciono», explica. «Me gustan las dos disciplinas; pintura y escultura, si bien las tres dimensiones representan una opción más íntima que te brindan un contacto más directo. En la pintura el cuadro está frente a ti», comenta.

«En ambos casos técnicas mixtas. Si recurro a la paleta de colores, normalmente telas, en ocasiones papel como soporte, y acrílico, betún de judea, carboncillo, etc. Y mucha textura, porque pretendo que frene, aunque sea un instante, la visión del espectador y le obligue a cavilar. Además no me gustan las superficies pulidas, prefiero que sean rugosas. Cuadros que en ocasiones arrancan con un golpe de pintura, todo un salvajismo cromático sobre la superficie, momento a partir del cual evoluciona la obra.

En la escultura el planteamiento viene a ser similar, figuras a veces oxidadas, a menudo con ranuras, oquedades, como invitación a adentrarse en su interior.

«A Ordizia traigo en riguroso estreno, la instalación que he titulado 'Itxaropena' en la que vuelve a aparecer una serie de pequeñas figuras, con algo de herrumbre, dispuestas de manera que el público ve el grupo desde arriba y desde una posición, a escala, dominante. Se diría que alguien por un momento podrían asumir el papel del gran hermano, ¿qué se siente?». Un título que junto a otros, absolutamente perturbadores, vuelve a repetir, lo que unido al recurso a un juego cromático luminoso, vivo y alegre, le sirve para trasladar un mensaje postrero de optimismo.

Tan inquietante como fenomenalmente resuelta. Sin duda, una exposición para no perderse.