La afición califica de proeza la remontada del Ampo Ordizia ante El Salvador DV ORDIZIA. Jueves, 5 octubre 2017, 00:25

En el partido que le reunía con El Salvador, el Ampo Ordizia hizo pasar a la gradade esa percepción en la que comienza a mascarse la tragedia a acariciar un triunfo, que estuvo ahí y que hubiera resultado una proeza. De salida se diría que el conjunto del Goierri consideraba que el compromiso no era, digamos, de su liga porque de ocho delanteros que situó de inicio en el terreno de juego, cuatro titulares, se quedaban en el banquillo.

Y en unos primeros 40 minutos que resultaron de vértigo y plena intensidad, el envite llegaba al descanso con un 17-39 que no aventuraba nada bueno. Primera parte que dejaba claro que ante un conjunto como el colegial ya no sólo un error sino el menor atisbo de duda resultaba letal. Y lo que son las cosas, nada más iniciada la segunda mitad, el cuerpo técnico local daba entrada, de una tacada a esos cuatro delanteros y poco después llevaba a cabo otros tres cambios más por dos el conjunto pucelano. Conclusión, el Ordizia carburó con tanta intensidad o más que en la primera mitad mientras que El Salvador cedió, notablemente, en su rendimiento. El parcial de la segunda parte, 17-0, lo dice todo. Una lástima que el colegiado tuviera tanta prisa por ir a la ducha. Todo ello en una jornada, en la que, como hechos más destacados, el Getxo dejó escapar, en los últimos minutos, ante el Independiente, una victoria que parecía se quedaba en Fadura. En la que el recién ascendido La Vila se impuso en casa al Santboi y en la que el Alcobendas sudó para vencer al Cisneros.

Baloncesto

Buen comienzo de liga para el junior femenino de participación, que se imponía, en Majori, al Goierri; 35-31. El equipo de Natale Arizmendi y Maitane Pérez, jugó un encuentro fluido y con intensidad. El triunfo obtenido, basado en una intensa defensa, da un impulso importante a las aspiraciones de esta escuadra, sin olvidar su desarrollo deportivo.

El cadete masculino de rendimiento, tras la victoria lograda en la primera jornada en su visita al Easo, le tocaba volver a ejercer de visitante, en esta ocasión ante el TAKE en Tolosa. El equipo cadete representa un conjunto en plena formación. Un grupo de chicos en el que primará, durante toda la campaña el aprendizaje, sin desdeñar la opción a aspirar a la victoria. El del sábado fue un encuentro duro. Los tolosarras desarrollaron un juego rápido en las transiciones, poderoso bajo los tableros y con un acierto importante en lanzamiento a distancia. Los ordiziarras opusieron, ante este aluvión de juego, una férrea defensa, superada en el físico. Un ataque con un buen movimiento de balón, acompañado de buenas posiciones de ataque y buenos movimientos individuales. Sin embargo no fue suficiente: TAKE 71-Ordizia 44.

El cadete femenino de participación, afrontaba el inicio de la liga, en casa, ante el Mutriku. Las pupilas de Mikel dominaron de principio a fin, y fue una muy buena ocasión para poner en práctica las tácticas que habían trabajado en los entrenamientos. El resultado final lo dice todo; Ordizia 52-Mutriku 17.

Fútbol

Al juvenil de la liga vasca solo la mala suerte le impidió traerse la victoria de Deusto, la que hubiera sido la primera de esta temporada. Aunque abrieron la cuenta los anfitriones, los de Javi y Joselu pronto le dieron la vuelta al marcador; 1-2, goles de Dorronsoro y Jared, resultado que lució el casillero hasta el m.87 en el que los bilbainos zanjaban la cuestión en tablas. El punto es bueno pero sabe a poco.

Difícil de explicar lo que le sucedió al primera juvenil en Billabona, ante el que perdió 8-3, equipo al que se presentaba contando por victorias los dos partidos disputados hasta entonces, balance en el que los anfitriones solo anotaban una. Al descanso se llegó con un 6-0. La continuación fue testigo de una tímida y breve reacción urdiña; 6-2, pero poco más. Al final; 8-3 (Mallet 2 y Gajardo).