Candi Barandiaran, se jubila

Durante estas tres últimas décadas ha sido el rostro amable, la persona que atendía y daba la bienvenida en el, popularmente, ambulatorio, aunque a ella le gusta utilizar el término más ajustado, centro de salud.

Candi Barandiaran pertenece a ese grupo de mujeres; Dorita García en la botika de Jauregui, Mari Carmen Zubeldia en la de Rekalde, o Angelita Arrue en Laurnaga, etc, a las que tras haber pasado toda su vida laboral, cara al público, en el ámbito de la salud o su entorno, en un plazo de muy pocas semanas de diferencia, les ha llegado la hora del relevo.

Reseña Candi que estando estudiando secretariado, en la Academia, la escuela pública, instalada en Torrea, en aquel 1974 el centro cerró sus puertas y que la única opción que le quedaba a la hora de poder proseguir sus estudios era continuarlos en el centro Nazaret, de Donostia, exigencia a salir de la localidad a la que se opuso su madre.

Y como entonces había que apechugar, tuvo la oportunidad, y empezó a hacer prácticas en las oficinas de la Calderería Gaztañaga, donde estuvo hasta que se cerró la empresa, en 1979. Al año siguiente la ocasión le llegaba de la clínica San Miguel, de Beasain, a la que se incorporó al apartado administrativo. Experiencia que le sirvió para que cuatro años más tarde, Josi Zudaire, pediatra, le reclutara para incorporarse al equipo del novedoso programa materno-infantil, que surgía en el ambulatorio de Ordizia, pasando al poco al área de planificación familiar. Ambulatorio, Casa del médico, ubicado entonces en la calle Filipinas. Dos años más tarde se inauguraba el de la calle Etxezarreta y hasta hoy.

«Desde niña, siempre he estado cara al público, empezando por el bar de casa, en la estación. Tiene lo suyo pero tengo que reconocer que me he sentido muy a gusto, para mí ha sido gratificante. Mal, pocas veces», reseña.

Ha sido una labor de mucha responsabilidad, de más allá que de absoluta discreción y una relación de la total confianza.

Durante muchos años hacíamos las recetas a mano. No había la menor opción a equivocarse, era algo que llevábamos a rajatabla porque además en Ordizia no solo es que haya apellidos comunes sino que hay personas que coinciden en el nombre y los dos apellidos.

Pasamos de la máquina de escribir al ordenador, menudo cambio, enfatiza. Pero de nuevo me considero una mujer afortunada porque siempre he tenido compañeros extraordinarios que me han ayudado mucho, empezando por el propio José Ramón Gaztañaga, allí en la Calderería. Para mi fue como un padre.

Días aquellos primeros, en los que es verdad, al médico solo ibas cuando estabas enfermo. Hoy hay muchísimos programas de prevención.

Por parte de los usuarios, la relación también ha cambiado. Hoy no solo no somos más exigentes, sino que, incluso, no falta quien viene a pedir, porque así lo considera, y lo ha visto en internet, etc, por supuesto sin pasar por la consulta, una resonancia, por ejemplo.

Es un ámbito de un trato muy directo, muy personal, y de una materia tan importante como la salud, así que aquí, ante los usuarios, caes en gracia o en desgracia. A veces hay personas que se quejan de que este profesional o aquel es seco en el trato o poco simpático. Para mi cada uno es como es, y lo que aquí cuenta o debe contar es la profesionalidad. Y en una localidad pequeña como ésta, si vives en el propio pueblo, a menudo, te paran en la propia calle. Diríamos que vienes a ser, o a dispensar un servicio permanente. A mi no me importa pero entiendo que haya a quien no le haga ninguna gracia. De estar en aquellos comienzos sola pronto el área de administración se convirtió en un equipo; un buen equipo. Y la medicina que era cosa de varones ahora es de aplastante presencia femenina.

Y después de tanto años llega ese momento de afrontar esa etapa de la vida para la que has dejado las cuestiones aplazadas. Me voy el 6 de julio con un contrato de relevo, pero tengo por delante una agenda llena de grandes propósitos. Me incorporo como voluntaria a Nagusilan, voy a estudiar francés, y seguir con mis clases de bailes de salón.