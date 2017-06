La red de bidegorris, al próximo pleno

Hace ahora ocho años, la Diputación adjudicaba las obras del que representaba el primer tramo del bidegorri; vía ciclista peatonal Ordizia-Zaldibia (primera fase). Un ramal, e inicio espectacular de esta iniciativa, que conllevó la colocación de dos puentes (uno sobre el río Oria y otro paralelo al de la Montañita), de poco más de un kilómetro de longitud, con comienzo a la altura de la estatua de fray Andrés, y finalización frente al cruce de Arama, en la Calderería; Txindoki Etxealdea, que reclamó un desembolso de algo más de dos millones de euros.

Una pretensión recogida en la Agenda 21, que en este apartado proponía un nuevo modelo de movilidad y de desplazamiento de los ordiziarras en favor del transporte público, y en el tema que nos ocupa, de la bici, en detrimento del coche particular. Una propuesta que planteaba la creación de una red de bidegorris, local y comarcal.

Iban Asenjo, concejal durante las dos anteriores corporaciones por EH Bildu (EA), Consistorio en el que ejerció como responsable de la delegación municipal de Movilidad y Desarrollo Sostenible, actualmente centrado en sus labores como juntero en el parlamento provincial; las Juntas Generales, representa uno de los principales defensores y adalides, en la localidad, de esa propuesta de movilidad y de la creación y ampliación de la red de bidegorris.

Reseña Iban Asenjo que a partir del año 2000 la Diputación empezó a desarrollar las bases de una política ciclista en el Territorio Histórico y con ellas la redacción del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (más la Estrategia de la Bicicleta). Plan que establece la red interurbana de vías ciclistas de Gipuzkoa, que prevé esté finalizada para el año 2021.

En cualquier caso, apunta, «con la nueva Administración Provincial, desde el 2015 lo que hasta entonces era una prometedora trayectoria ha ido a la baja. Así, la inversión anual media prevista por el PTS de Vías Ciclistas de 14,5 millones de euros, y nunca cumplida, pasó de 6 millones en 2015, a 2,3 millones en 2016, y a 1,8 millones en este 2017».

«Y así las cosas -añade-, desde Zaldibia o Idiabazal no es posible llegar a Ordizia o a Beasain por un bidegorri, otro tanto ocurre con la conexión Segura-Zegama, etc. En estos dos últimos años, la Diputación no ha construido ni un solo metro de bidegorri en la comarca y no parece que tenga la menor intención de hacerlo, excepción hecha de la conexión Segura-Zegama que podría estar terminada el año que viene, eso sí con una anchura de 3 metros en lugar de 4 metros, que es lo que corresponde. Tampoco hay perspectivas de que se redacten los proyectos del bidegorri Segura-Mutiloa y Ataun-Lazkao».

«En consecuencia, vamos a reclamar la construcción y finalización de la red de bidegorris en la comarca. En concreto en Ordizia vamos a llevar al próximo pleno una moción en la que reclamar a la Diputación que lleve a cabo el Plan Territorial de Vías Ciclistas 2013-2021, aprobado por unanimidad en Juntas Generales el 10 de junio del 2013, y en el caso de la comarca del Goierri afronte las obras a la mayor brevedad», señala.

«De la misma manera que reserve en los presupuestos forales del 2018 la partida correspondiente para completar la construcción de la red de bidegorris en la comarca», concluye.