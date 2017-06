Procesión y concierto por Corpus

Celebración del día de Corpus, sin duda tardía, aunque el calendario litúrgico recoge que todavía puede llegar a retrasarse aún más. Festividad móvil en el calendario al igual que todas aquellas religiosas que toman como referencia el primer plenilunio. Sería el caso de la itinerante Semana Santa, que por añadidura marca y establece la fiesta del Corpus Christi, que tiene lugar, justo, 60 días después del Domingo de Resurrección.

De esta forma y teniendo en cuenta que en este 2017 tuvo lugar el 16 de abril, esos 60 días nos traen hasta el pasado jueves, 15 de junio, festividad de Corpus Christi, si bien en 1990, la Conferencia Episcopal, a la vista de los cambios en el calendario laboral, decidía trasladar su celebración al domingo siguiente.

El año que viene será el jueves 31 de mayo pero en el 2019 el jueves 20 de junio, es decir, que a efectos prácticos, el domingo 23.

Solemnidad de gran arraigo en el calendario eclesial, que acuñó aquella máxima de ser uno de los tres jueves que relucen más que el sol: Corpus Christi, Jueves Santo y la Ascensión.

Así como los cultos de Semana Santa, en el municipio, únicamente tienen lugar, en la parroquia, de puertas para adentro. Valga recordar que la última procesión que vieron las calles de Ordizia fue, exactamente, hace 50 años, la festividad de Corpus mantiene su carácter especial y su solemne comitiva, a pie de asfalto, por el casco histórico. Valga recordar que la procesión no se celebró en el 2015 al coincidir aquel 7 de junio, domingo, con la segunda jornada de la Feria Medieval, coincidencia que la comunidad parroquial entendió no propiciaba las necesarias condiciones.

Antiquísima tradición en Ordizia, por partida doble. Por un lado, está la conmemoración religiosa, que finaliza con la engalanada procesión, que encuentra cubierta de hierba y pétalos de rosa las calles que atraviesa , y por otro, la obligada cita con la música.

Precisamente, la jornada arranca musicalmente, a las 10.30 de la mañana, con la diana o pasacalles, que interpretará la banda de música Beti Argi. Agrupación que acompañará a la procesión, que tendrá lugar tras la misa mayor, que con este motivo se adelanta a las 11 de la mañana.

El origen de la procesión del Corpus arranca en la manifestación religiosa de devoción a la eucaristía. En Ordizia, la festividad del Corpus, manifestación religiosa antigua donde las haya, que anteriormente ha contado con más pompa, ha estado ligada a la adoración y presencia de Jesucristo en la eucaristía. A partir del Concilio Vaticano II, la comunidad parroquial ha intentado unir esta idea con la presencia de Jesucristo en la persona necesitada.

Al contrario que ocurre en la procesión de Santa Ana, la comitiva enfilará la calle Santa María, dirección hacia la Avenida, para enlazar con la calle Mayor, a la altura del bar Pías. Desde aquí sin abandonar el casco histórico, los fieles se dirigirán hacia la Plaza donde últimamente, en lugar de en los soportales del Ayuntamiento como ocurría antes, estará instalado un pequeño altar.

Tras la ofrenda y bendición en este punto, la procesión proseguirá su camino habitual hacia la esquina de la Botika, para desde aquí volver a entrar en la calle Santa María y regresar a la parroquia.

Una manifestación religiosa que comparte brillantez y solemnidad con la segunda procesión que se conserva en el municipio; la de Santa Ana.

Y desde este punto de vista festivo, la mañana concluirá como ha empezado; musicalmente, ya que puntual a la costumbre, la banda de música Beti Argi, bajo la dirección de Josune Aierbe, ofrecerá el concierto del día de la fecha, con arreglo al siguiente programa.

'La entrada' (pasodoble de Quintin Esquembre), 'The prince of Egypt' (Estephen Schwartz), 'The king rock n' roll' (arreglos de Johnnie Vinson, 'The legend of maracaibo' (Alberto Pina), 'La grande evasión' (Elmer Bernstein), 'The nutcracker' (Piotr Ilich Chaikovski), 'Juego de tronos' (Ramin Djawadi), 'No dudaría' (Antonio Flores y 'Basin street blues' (Spencer Williams).