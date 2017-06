Fiesta de fin de curso del Ordizia KE

Como estaba previsto, el pasado sábado, en una jornada en la que no solo no llovió sino que, aquí es así, la opción b regaló sol a raudales, la sección de fútbol del Ordizia KE asistió al cierre, oficial, de la temporada con la tradicional fiesta de despedida que incluye la foto de familia y el consiguiente encuentro a la mesa, en la sidrería Tximista, convertida desde hace ya unos años en macrocita ante el mantel, ya que de nuevo superó los 300 comensales; la plantilla de los 13 equipos, técnicos, directivos, autoridades e invitados. A reseñar que el entrenador del Primera Regional, Imanol Rubio, no pudo acudir dado que se vio en la obligación de participar en Donostia en el acto de entrega de acreditaciones (carnet) de entrenador de la máxima categoría.

Temporada 2016-17, que, en el global, ofrece resultados muy buenos, con 3 ascensos de categoría: el Primera Regional a Preferente, el Juvenil de Honor a la Liga Vasca, y el Infantil Txiki a Infantil de Honor. Lástima, sin duda, el descenso del Cadete de Honor femenino a Primera Cadete.

Ya en la sidrería, primero el alcalde; José Miguel Santamaría, y a continuación el presidente del club, Juanbi Erauskin, felicitaron a jugadores y técnicos por la gran labor llevada a cabo, animándoles a que la próxima temporada sea, por lo menos, como ésta.

Sensacional ambiente durante el rancho y visita a las kupelas. A los postres, Aitor Madrazo, que volvía a ejercer de presentador, en un ambiente tan propio, al igual que el taurino, hizo recordar, por momentos, al maestro de maestros, Matías Prats padre y llevó la voz cantante, en la entrega de premios, esperado reparto de trofeos, en el que que excepción hecha del 'pichichi', los demás representan toda una sorpresa.

En categoría alevín el recuento establecía que el máximo goleador era Ibai Apaolaza, el trofeo al mejor jugador recaía en Aner Azurmendi, motivación: Oier Arin. En infantil femenino, el galardón, máxima goleadora quedaba compartido entre Inge Txurruka y Ane Peñalver, mejor jugadora; Maddi Díaz y motivacion para Lide y Mariñe Arruabarrena.

Primera Infantil A, pichichi; Markel Acosta, mejor jugador; Joseba Imaz y motivación; Axier Galán. Primera Infantil B, artillero; Sufiyan Muhammad, mejor jugador; Iker Juanes, y motivación; Euken Aierbe.

Infantil Txiki, pesadilla de la portería contraria; Enaitz Etxeberria, mejor jugador; Iker Mendizabal y motivación; Amadu Gana.

Primera Cadete, número 1 en el ránking goleador; Unax Olivan, mejor jugador; Arkaitz Peñalver y motivación; Beñat Barros. En Cadete de Honor femenino, la palma en el acierto ante la portería contraria se la llevaba Janire Barreira, mejor jugadora; Nagore Garmendia y motivación; Iraia Escobar.

Cadete de Honor, máximo anotador; Aitor Armendariz, mejor jugador; Unai Lacalle y motivación; Gaizka Lasa. Primera juvenil, terror de los guardametas rivales; Asier Maiztegi, mejor jugador; Alex Iraola y motivación; Asier Sanz.

Juvenil de Honor, pesadilla de la defensa contraria; Iherai Martín, mejor jugador; Ugaitz Serrano y motivación; Aritz Jauregi.

Territorial Femenino, jugadora que en mayor número de ocasiones obligó a los equipos rivales a volver a sacar de medio campo; Itsaso Garmendia, mejor jugadora; Itsasne Crehuet y motivación; Kristina Arias.

Primera Regional, el as ante los tres palos; Aritz Gartzia, mejor jugador; Iker Otaegi, motivación; Asier Lobato. División de Honor Regional, mayor número de dianas; Aratz Garmendia, mejor jugador; Iñigo Usabiaga 'Triki' y motivación; Jon Rodríguez 'Jonro'.

La ocasión sirvió a su vez para hacer públicos, los cambios y el relevo, que a efectos prácticos, son ya una realidad en la directiva. Nuevo presidente; Jon Txurruka, vocales; José Alberto Ruíz, Cristina Pérez, Ane Urteaga, Agustín Mendizabal, Iñaki Merino y Aitor Madrazo.