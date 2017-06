Bustuntza recupera las fiestas del barrio

Si la calle Urdaneta representa el primer ensanche de peso, extramuros, fuera del casco histórico, edificaciones que se levantaron a lo largo del siglo XIX, Bustuntza, como les gusta a los lugareños, 'El polígono', apelativo con el que se quedó para la mayoría, crece y se desarrolla a partir de finales de la década de los 60 de la pasada centuria, como gran área de expansión del municipio en la que llegar a acoger a, prácticamente, un tercio de la población de la localidad.

Como en tantas otras ocasiones, cada vez que se levanta una nueva barriada, fueron matrimonios jóvenes los que, mayoritariamente, encontraron allí techo y lugar en el que crear una familia.

Días de fiestas en los barrios, que pronto calaron también en Bustun-tza. Barrios en el que por tradición y solera, las más antiguas eran las de San Bartolomé, fiestas en torno a la ermita, que está documentando acabaron cayeron en desuso. Recuperadas a comienzos de 1900, bajo un nuevo formato, por la sociedad Ordizia. Fiestas que con el paso del tiempo tuvieron su punto de encuentro en el entorno de la estación de Renfe, y lugar de referencia en el bar Barandiaran. Festejos que se dejaron de celebrar a finales de la década de los 60. De todo aquello, al día de hoy sólo queda el oficio religioso que tiene lugar en la ermita, cada 24 de agosto.

Muy cerca de San Bartolomé en los años cuarenta del pasado siglo, en los días de apogeo del 'Explote' «las minas del rey Salomón» como definió a la Eskarabilla el inolvidable Kifi, se celebraron, puntualmente, cada mes de septiembre hasta los años 80, fiestas recuperadas en el 2004.

Explosión y bullicio festivo de todos los barrios de la localidad, a cada cual mejor, que se celebraron en el Grupo Padre Urdaneta, en la 'Prazuela' en Otegi Enea y Altamira, en estos dos casos recuperadas, incluso a nivel de calle, como en Asto Kale.

Primeras fiestas en 1978

Contexto al que se sumó Bustuntza. Teo Caballero, representante de aquellos primeros organizadores explica que fue en 1978, en días cercanos a la hoguera de San Juan cuando en la cuadrilla alguien propuso organizar algún festejo al objeto de darle ambiente al barrio. «Enseguida se apuntó la cuadrilla de los Hernández, etc y ya estaba liada. Pedimos ayuda a los vecinos, a los bares, organizamos la correspondiente rifa y primer año de fiestas. Lo 'malo' es que aquello rápidamente fue a más».

El segundo año (1979) recuerda, «nos acompañó la desgracia ya que Joxean Galparsoro tomó parte en la carrera pedestre, al llegar a la Avenida se sintió mal y falleció a consecuencia de un fallo cardíaco».

Jesús Mari Lariz, que ya hacía sus pinitos en el ámbito organizativo, se acuerda que pronto se incorporó a la comisión de fiestas. «Entre los mayores, que ya formaban parte de ella, se encontraban -rememora-, Paco Sáiz, Txato Caballero, Ramón Angel Hernández, mi hermano 'Poli', una comisión amplia, añade, de unas 20 personas, necesaria para afrontar unas fiestas que no tenían nada que envidiar a las patronales».

Había, apostilla Lariz, libro de actas y libro de cuentas.

Recuerdo, apunta Lariz, que «el presupuesto rondaba el millón de pesetas, que dicho sea de paso, se cubría bien».

Un programa de tres días, viernes a domingo, finales el mes de junio, que no dejaba el menor hueco, fútbol infantil, vaquillas, deporte rural, verbenas, una de disfraces, toro de fuego, carrera pedestre, comida para los jubilados, tamborrada infantil, etc.

En cada casa tuvieron que coser los trajes de la tamborrada para los más pequeños. «Los tambores, no se me olvida, los trajimos, de Hernani. No faltaban las carrozas. Un año, una que representaba un pájaro, salió a continuación en la tamborrada de mayores del pueblo».

Los toros de fuego fueron de fabricación propia, 'made in Bustuntza', uno al día de hoy lo conserva, y por supuesto utiliza en fiestas patronales, la Catequesis.

De nuevo en este 2017, una comisión de vecinos del barrio, con el propósito, precisamente de hacer barrio, decidía liarse la manta a la cabeza y reeditar aquellos días de bullicio.

Recogiendo el hilo de aquella etapa inicial, la comisión ha preparado un programa para todos; bailes, juegos, campeonato de toca, barracas para los más pequeños, etc, y una comida popular, que además será solidaria puesto que lo que resulte de la recaudación irá a Aspanogi.

Y en un berenjenal como el que nos ocupa todo son gastos, capítulo de ingresos que en la línea habitual, con mucho esfuerzo se nutre de la indispensable rifa, las aportaciones de los esponsor, bares, vecindario, Ayuntamiento, y lo que rente la necesaria txosna.

La clave a la hora de que el empeño recoja el esperado éxito, que no llueva, como así parece que va a ser.

Las últimas fiestas que organizó aquella comisión fue en 1984, posterior hubo algún intento de seguir pero aquello no terminó de cuajar.

Tres décadas después vuelven las fiestas de Bustuntza, que regresan con fuerza y tendrán lugar desde hoy viernes al domingo.

Programa para hoy

Esta tarde a las 18.00, en la plaza Bustuntza, chupinazo anunciador del comienzo de las fiestas. 18.15 salida de los cabezudos, 18.30 karaoke play back organizado por los educadores de calle, 22.00 campeonato de mus en la sociedad Argi Berri, 22.30 conciertos de rock con Barracuda y Bedeinkatua, y a las 01.00 Golden DJ.

Mañana sábado, el programa echa a andar a las 10 de la mañana.