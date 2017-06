Vuelve el mercadillo solidario del libro

Han acudido a Ordizia en varias ocasiones y hoy vuelven. Se trata de la asociación Kaleko Elkartasun eta Kultur Elkartea, con sede en Donostia, dedicada a la venta de libros, valga el matiz porque no les gusta el término segunda mano, sino recuperados o, en su defecto, reutilizados, más cds de música y discos. Lo nuestro apuntan «es el mercadillo solidario del libro y disco».

Explica Jorge López que todo empezó hace cinco años entre personas que se dedicaban a vender en los mercadillos. La crisis fue tan dura que de sobrevivir con la actividad muchos pasamos a vivir apretados en superlativo. La idea no fue otra que crear una asociación cultural solidaria que diera cobijo a personas que habían pasado de vivir una situación económica difícil a no llegar a fin de mes. Nacía Kaleko elkartasun eta kultur elkartea, que agrupa, en esa fluctuación de entradas y salidas, por término medio a una decena de personas.

Y a partir de ahí, en mercadillos o en solitario la asociación recorre Euskadi, ofreciendo libros, cds y discos recuperados (nada de copias piratas). Al día de la fecha, apunta Jorge López, recorremos 56 municipios de la Comunidad Autónoma, con más de 5.000 habitantes, en los que ofrecemos material que hemos recogido.

«Inicialmente solíamos ir por las casas y había gente que aprovechaba la ocasión para vaciar el desván donde había poco que rascar cuando no, la mayor parte de lo recogido acabábamos llevando, directamente, al Garbigune», señala.

Recogida de material

«Desde hace un tiempo recogemos en el puesto, o en la sede de Donosti aquel material que vaya a tener salida y que pueda ser reutilizable o se pueda restaurar. Nos preocupamos de escuchar todos los cds y los discos y solo ponemos a la venta aquellos que estén en perfectas condiciones. Lo mismo con los libros», continúa y asegura que «la experiencia te enseña que buen número de los libros que nos entregan no hay duda de que han envejecido en la estantería. No se han abierto nunca. Pero no solo eso, algunos llegan empaquetados, es decir, recubiertos con su plástico».

Y así las cosas, de manera aleatoria, sin un calendario fijo o establecido, el mercadillo solidario recorre los pueblos de Euskadi. «Hemos conocido lo que es la burocracia pero en general los ayuntamientos nos dan facilidades. Lo cierto es que nosotros ponemos todo y no generamos gastos», dice López.

«Es muy curioso porque el público y la venta varía si se trata de la mañana o de la tarde. Por las mañanas tenemos, mayoritariamente, un público femenino, mujeres de entre 40 y 65 años, que normalmente se acercan solas y buscan un libro digamos que de pasta dura. La crema de lo que tenemos. Por la tarde la venta es más de batalla. Cuando estamos en una localidad todo el día, aprovechamos el mediodía para cambiar de artículo».

«Curioso, y aunque pueda parecer lo contario, no falta gente joven. Nadie busca una enciclopedia, internet ha acabado con este tipo de publicaciones. En nuestro caso los libros más vendidos corresponden al género de la novela histórica y romántica. Y entre los autores los de mayor éxito se encuentran, Toti Martínez de Lezea, Isabel Allende, Danielle Steel, al menos son los que más nos piden. La gente pregunta, le gusta comentar». Y en precios entiendo que resultan más que asequibles, «incluso solemos tener, en determinados casos, ofertas de cinco libros, 10 euros», explica.

En días en que parece que todo es digital y a través de una pantalla, «nosotros que vendemos ejemplares en papel hemos subido en ventas». Y en este sentido, cabe reseñar que mientras sí tienen salida los cds, el disco de vinilo, «al menos en nuestro caso, se soba mucho porque trae muchos recuerdos pero no pasa de ahí. Creo que, simplemente está de moda decir que se compran discos».

«Y así vamos tirando. Hoy jueves, volvemos a Ordizia donde en principio, como siempre en la Plaza, vamos a estar todo el día», finaliza.