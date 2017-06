Nuevo éxito del concurso de relatos

La vigesimotercera edición del certamen de relatos Kimetz ha reunido 121 trabajos, un número de obras en sintonía con las cifras de estas últimas ediciones; 136 el año pasado, 133 en el 2015, centenar largo de propuestas de nivel, que han congregado, además, un buen número de aportaciones más que interesantes.

Como viene siendo habitual la mayoría escritos en castellano, en concreto 107, y de nuevo la mayor parte llevaban rúbrica masculina; 81, por 26 nombre de mujer. Y catorce relatos se presentaban en euskera, en este caso, por lo que al género, mitad y mitad.

Por procedencia geográfica, 29 llevaban el remite de localidades de la comunidad autónoma del País Vasco, 87 de otras comunidades autónomas, y en esta ocasión uno por país, llegaban de Canadá, Argentina, Francia y México.

Tras la correspondiente lectura de las obras, el jurado emitía el siguiente fallo. Cuento ganador en castellano, 'Sacarte 18.000', escrito por José Manuel Moreno Pérez (Madrid). Vencedor en euskera 'Euskadi Saria', de Igor Mercado Azcuene (Leioa), y Accesit al mejor cuento escrito por una mujer para 'Utzidazu begiak ixten' de la ordiziarra, Rocío Ortiz Fernández.

José Manuel Moreno (Madrid 1969), Licenciado en Geografía e Historia reconoce que descubrió esa habilidad que acompaña a cada uno de casualidad. «No sabía que me gustaba escribir, luego rebobinas y te das cuenta de que ya de chaval, en la escuela redactar se te daba bien».

Y un buen día, corría el año 2002, las circunstancias de la vida, envueltas en género y vínculo femenino con prosapia en el mundo de las letras, le llevaron a afrontar el reto de escribir y concursar. La ventura quiso que ganase en el envite narrativo pero, lo que son las cosas, la parte contractual no superó el lucimiento del neófito.

«Treinta y tres años tardé en descubrir que se me daba bien imaginar historias y escribirlas», insiste. «Toda una satisfacción que además no te cuesta dinero», añade.

No es, ni al menos de momento, lo pretende, un profesional del renglón, con la licencia, sinónimo de libertad a la hora de tirar de pluma que ello supone. Oficio de escritor que considera demasiado clasista. «Los escritores son el segundo gremio con mayor pedantería y adulación», expone.

«Para mí escribir es un auténtico placer, algo muy gratificante, lo mío es onanismo literario», enfatiza.

Como género literario que como tal considera, lo suyo es el relato corto. «Tengo alguna novela, pero no hay duda de que mi terreno está en el microrrelato». Género en el que acredita un amplísimo palmarés de galardones. «La clave, tener esa capacidad. Me gustaría pintar pero sé que no se aprende, lo tienes que llevar dentro. Hay gente, como mi abuelo, que era un analfabeto pero que tenía historias fantásticas. Lo mío es genético».

Y a partir de ahí, deja claro que es autóctono del barrio madrileño de Tetuán. Y con todos estos mimbres, en lo literario, provocador e irreverente, si bien él se define como «un transgresor de la prosa que ha bebido sus historias, al igual que esos grandes genios, de los barrios bajos de Madrid en esos sitios nocturnos donde aún está permitido fumar».

En cualquier caso reconoce, que a la hora de concursar, en función de lo que le dice el pálpito y de las coordenadas geográficas, sopesa el nivel de recato de sus textos.

A Ordizia envió 'Sacarte 18.000' un relato centrado en el tráfico de órganos que representa una de sus obras más sueltas.

Igor Mercado Azcuene (Bilbao 1983), comparte con el madrileño cierta dosis de acidez y retranca en su narrativa. 'Euskadi saria' título de la obra con la que ha sido galardonado augura ya de entrada cierto ánimo crítico. Él lo define como humor perverso.

Con alguna incursión en la poesía, además premiada, lo suyo insiste son los cuentos, dirigidos a un público adulto, en los que trata temas de actualidad. Reconoce que escribir le supone un auténtico reto personal, una búsqueda de equilibrio entre, quiero y puedo. Una exigente labor, quizá angustiosa, que empieza por ir desarrollando en borrador, a mano, una idea inicial, que luego trasladará al ordenador, que revisará una y otra vez, y una vez terminada le convierte en el primer crítico.

Para la ordiziarra de adopción Rocío Ortiz Fernández (Leiza 1977) el premio en este certamen ha supuesto sacarse una espina y ver recompensado todo un empeño. Licenciada en Historia, las cosas del mercado laboral le llevaron al diseño eléctrico.

La agenda de tareas pendientes quiso que que el verano pasado surgiera la opción de participar en un taller literario que impartía Lander Garro. Dicho y hecho, y afloraba con ímpetu y las mejores sensaciones un ánimo literario agazapado que confluía en un relato; una historia de superación que probaba suerte en la convocatoria de Kimetz y el jurado valoraba.

Una experiencia estimulante que, de momento, le anima a intentar sacarle punta y trasladar a la cuartilla en formato breve, varias ideas e historias que piden paso.

Estos tres relatos verán la luz y se publicarán en el próximo número de la revista santanera.