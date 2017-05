Regreso al Santiago Bernabéu

Antes de afrontar el relato conviene situar la cuestión en un mínimo de coordenadas de referencia. Año 1967, en Ordizia, día en los que empezaba a dejarse ver la televisión, por supuesto en blanco y negro con un único canal y contadísimas horas de emisión, hueco que cubría la carta de ajuste, imagen que para los no iniciados recordaba a la del parchís, que éste sí era en color. TV que contaba con un segundo canal, la UHF, por supuesto de leyenda porque nunca nadie consiguió sintonizar.

Años; tela, en los que la ciudadanía ocupaba el tiempo libre, que sólo brindaba el domingo, en el fútbol, el teatro cine Echezarreta y los bailes de la Plaza. El veraneo, como concepto, al menos para las masas populares no había llegado, días de cortes de agua en agosto que la ciudadanía toreaba en la presa del río 'Zaldibia' en Alkarte, etc.

Pues nada, aquella temporada futbolística 1966-67, el equipo juvenil del Villafranca UC no solo hizo historia sino que dio lugar a días de auténtico revuelo social.

La escuadra urdiña, a cuyo frente se encontraba Josetxo Lekuona, se clasificó para jugar el Campeonato de España, la única vez que ha ocurrido en los 75 años que acaba de celebrar la entidad ordiziarra.

Certamen en el que la primera criba le correspondió solventar con el Osasuna, al que eliminó. Pase a cuartos de final que le reunía al Ordizia con el mismísimo Real Madrid, club y primer equipo como a todos aquellos de primera división al que en imágenes únicamente había opción de ver en la revista cinematográfica NO-DO.

Presencia del conjunto merengue en el campo Arana (1-2), de Ordizia, que supuso todo un acontecimiento. Sirva recordar que el entonces presidente del club, Juanito Tolosa, nunca ha olvidado que la recaudación aquel domingo de mayo de 1967, partido en el que los socios no pagaron, y que el precio de la entrada fue de 15 pesetas, ascendió a 41.000 ptas. Partido de vuelta que tuvo lugar en el Bernabéu. Un viaje que, a sus 15-16 años, para la mayoría de aquellos chavales, por no decir para todos, fue la primera vez que afrontaban a la capital de España.

Y dado que este mes de mayo se cumplían 50 años de esa gesta deportiva, la efeméride reclamaba volver a Madrid y al Bernabéu. Visita, sobre todo al terreno de juego, sin mayores pretensiones, pero visita, que empezaron a preparar el pasado mes de septiembre en la comida conmemorativa del 75 aniversario del Villafranca UC-Ordizia KE. Lo que ocurre es que el contacto guipuzcoano, que incluso garantizó el éxito de sus gestiones, todo parece indicar que ni siquiera las hizo. No hubo visita al Bernabeu, ni entradas para el Real Madrid-Sevilla, del pasado domingo, y el lunes, día de vuelta cuando a título particular se acercaron al estadio, a las 10.00, hora de inicio de las visitas a las instalaciones la cola era tan kilométrica que a pesar de la proximidad a la estación de Chamartín, la prudencia les obligó a desistir. Hubo, no obstante ocasión de acceder al bar del estadio desde donde se ve parte del terreno de juego.

En cualquier caso, un viaje inolvidable del que Josi Zudaire, enviado especial, hace el siguiente relato: «Un viaje a Madrid imborrable, sin perder esta vez el equipaje, con un equipamiento nuevo, luciendo aquel escudo, cómo le habría gustado a nuestro delegado Txanketa, material y botas a punto como cuidaba Segurola, y con una alineación al estilo de Lekuona, donde todos los jugadores disponibles entraron en juego. El presi Tolosa se quedó en el txoko. En una ciudad alegre y un estadio en perfectas condiciones, bastante mejores que las de antaño debido a las distintas remodelaciones sufridas en estos cincuenta años, el equipo consiguió mantener la portería a cero, gracias a los cancerberos en activo y recordando a Salinas. La defensa infranqueable, y con una buena estrategia del fuera de juego, lamentando la ausencia de Irastorza, pilar central de esta línea. La media incansable, cortó cualquier intento de aproximación de los madrileños aunque echando en falta a Iraola. Y la delantera fantástica con todo tipo de combinaciones pero sin conseguir batir al contrario.

Al equipo no le faltó el apoyo de algunos de los ordiziarras residentes en Madrid, los Asenjo, Manrique, Yurrita, etc, que ejercieron de anfitriones. Es cierto que todo el equipo cantó y no poco pero a coro y en armonía. Pero qué bueno habría sido que esta crónica la hubiera realizado el recordado cronista Kifi con la ayuda de Simón. Un homenaje a todos ellos».

Nada, que toca ir pensando en la visita del 55 aniversario, en la que asegurar con garantía y solvencia, foto, en el césped del Bernabéu.