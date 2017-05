Derbi local en Majori entre los equipos cadete femenino de balonmano

La agenda del Ordiza Eskubaloia reseña un único partido para hoy sábado. Los equipos de categoría juvenil cerraron la competición el pasado fin de semana y éste será el último para los equipos cadetes e infantiles.

Un único encuentro que adquiere carácter de derbi ordiziarra ya que reúne a los dos equipos cadete femenino del club, que en partido oficial medirán su habilidad en la cancha a las 13.00 en Majori. Partido equilibrado entre los dos jóvenes conjuntos urdiñas, con el que ponen el cierre a la temporada 2016-17.

Atletismo

En los campeonatos de Euskadi de clubs de primera categoría celebrados en Durango, el Txindoki Grupo Jaso AT vivió las dos caras de la moneda, la cara era el gran tercer puesto conseguido por las chicas en una competición con 13 equipos nada menos, un gran éxito en su quinta participación en este campeonato de Euskadi de clubs de primera reeditando el mismo puesto que consiguieron en el año de su debut en el 2013 y eso que no se participó en 3 de las 20 pruebas del programa.

La cruz llego con el equipo masculino que en su decimotercer año consecutivo en primera categoría (desde el 2005) no pudo evitar en la pista (pendiente de una reclamación por alineación indebida en los despachos) la octava y última plaza que le condena a participar el año que viene en segunda categoría, una pena porque a pesar de llevar un equipo de circunstancias la mala suerte se cebó con los chicos, con no participaciones, lesiones, descalificación y caída de testigo en relevo de última hora que de no haber pasado todo o parte de eso se hubiera quedado en primera sin duda.

En chicas destacar 4 victorias, las de María Ibáñez en 3000m lisos con marca personal de 10:26.88 a solo un segundo del récord del club, Nora Tobar en altura con 1.60m, Leire Garmendia en peso con 10,75m y del relevo 4x100m proclamándose campeonas de Euskadi, Ainhoa Argandoña, Eneritz Aldanondo, Nora Tobar y Ainara Zubeldia (49.52).

Segunda era Ainhoa Argandoña en 100m con 12.64 (+2.4), terceras, Ane Irribarria en 100 vallas con 16.42 (+1.5) marca personal (a 12 centésimas de la mínima junior estatal) y Dorleta Oiarbide en martillo con 43,84m marca personal y a solo 16cm de la mínima estatal junior. Cuartas, Ainara Zubeldia en 200mcon 26.22 (+1.6) mínima estatal junior, Ane Torres en disco con 26.02 marca personal y Leire Mendizabal en longitud con 4,90m.