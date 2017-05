Jornada en la división de honor y estatal de 10km, citas para los atletas urdiñas

La agenda atlética de este fin de semana anuncia para mañana sábado la segunda jornada de la liga de división de honor de clubs en la que, con el Atlético SS femenino aparte de la ordiziarra Alazne Furundarena estarán en Donostia, como club convenido las atletas del Txindoki AT, Ainhoa Argandoña, Dorleta Oiarbide, Nora Tobar, Ane Torres y María Ibáñez.

Con el equipo masculino de la Real Sociedad, en Soria, y también como club convenido, estarán Octavian Romanescu y Joseba Berasain. Y en Pamplona, con su club, el Grupo empleo de Pamplona, en chicas concurre la ordiziarra Nerea Galparsoro.

Para el domingo, en Santander tenemos el campeonato de España de 10km en ruta absoluto y veteranos en el que tomarán la salida, en categoría absoluta, Eneko Agirrezabal, que se encuentra en un buen momento de forma, y en veteranos Angel Pérez 'Pululu'.

De la misma manera, mañana se celebra, a su vez, la segunda jornada del campeonato de Alava absoluto en Vitoria-Gasteiz y el domingo en Zumarraga, el campeonato de Gipuzkoa de pruebas combinadas, categoría escolar para alevines e infantiles.

En carreras populares la caretelera anuncia, mañana sábado la Azpeitiko Sake kross herrikoia en Azpeitia, la Mitxarro Bira mendi lasterketa en Araia (Alava), la Oxfan Intermon Trail 2017 de 100km en Vitoria, el Memorial Ricardo Estébanez en Gallarta (Bizkaia), el cross Iturbero en Lumbier ( Navarra), la carrera Axular en Burlada (Navarra) y la Goizutrail en Goizueta ( Navarra).

Para el domingo, las cinco millas del Urumea en Donostia, la carrera de montaña de los contrabandistas en Urdazubi-Urdax ( Navarra), la carrera popular de Campezo en Santa Cruz de Campezo ( Alava), la Emakumen Neskak en Bilbao y la Markina Bikoten kross mixtoa en Markina (Bizkaia).

Interpueblos

Hoy a partir de las 22.00 el frontón Arrate, de Andoain acoge la ida de los cuartos de final del Torneo Interpueblos de pala que reúne a Andoain y a Ordizia. Tras eliminar los urdiñas a Oiartzun, Ordizia mantendrá el equipo titular salvo sorpresas de última hora. A paleta cuero jugarán Aitor Luzuriaga y Gorka Berasategi, e Iñaki Aranburu y Zuhaitz Letamendia en pala corta.

Baloncesto

La final four que afrontó el infantil femenino de rendimiento, en Donostia,le reunía ante el Easo, un equipo que no había perdido ningún encuentro durante toda la temporada, y que había demostrado una abrumadora superioridad con respecto al resto de participantes. Nuestras chicas, sin nada que perder, afrontaron el envite, en cualquier caso, con un exceso de responsabilidad, que no les permitió desarrollar su juego durante buena parte del partido. Las anfitrionas salieron fuertes, decididas a intentar marcar el territorio, pero se encontraron con un Ordizia serio, que aguantaba bien las embestidas, jugando alegre y con clase. Plantando cara y poniendo las cosas difíciles al rival. Tanto es así que al minuto 4 el Ordizia ganaba de 5 puntos y hasta el minuto siete las urdiñas fueron por delante en el marcador. Sin embargo, al final del primer cuarto; Easo 18-Ordizia 16.

No obstante, cuando las del txoko presintieron que podían sacar un resultado positivo, la responsabilidad les atenazó lo que les llevó a encajar un marcador parcial, en el segundo cuarto, de 15 a 2, lo que deja definitivamente fuera de la disputa a las ordiziarras. La reanudación se jugó con coraje, luchando cada balón y entregándose al máximo, característica de este equipo, pero sin creer en sus posibilidades, por lo que la victoria, demasiado abultada, para los méritos de unos y otros, fue para el Easo; 75-34.

Fútbol

El infantil A cosechaba una contundente victoria en Martutene; 0-5, goles de Galán, Imaz, Ayestaran 2 y Mujika.