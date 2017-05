La epilepsia, a derribar prejuicios

La epilepsia es una enfermedad poco frecuente en el territorio histórico circunstancia, que como en tantas otras ocasiones da lugar al desconocimiento y con él al miedo, al rechazo, etc. Y así las cosas, quienes en su día a día conviven con esta situación tienen claro que la mejor medicina contra el estigma que aún envuelve a la epilepsia es hablar, convencidos de que compartir experiencias, no esconder la enfermedad, tratarla como otra dolencia crónica, y eliminar prejuicios, no sólo ayuda sino que resulta clave en este empeño.

Con esta intención y propósito, la Asociación Guipuzcoana de Epilepsia (AGE) ha organizado bajo el eslogan 'Entiéndela, tu también puedes padecerla' la Semana de la Epilepsia, que mañana de 11.00 a 14.00 llega a Ordizia y el miércoles 24, recalará en Donostia.

La Asociación Guipuzcoana de Epilepsia es una entidad sin ánimo de lucro, creada en el 2004.

Formada por afectados, familiares y colaboradores de todas las edades, mantiene un fuerte compromiso con los pacientes y colabora e impulsa una serie de programas dirigidos a los mismos y a sus familiares; cuidadores, que van desde proyectos de concienciación social hasta programas laborales. Cuenta con un servicio de asistencia social, de asesoramiento en materia legal, de atención psicológica al afectado y familiar o cuidador, etc.

La epilepsia, reseñan en la asociación, es una enfermedad neurológica crónica que puede afectar a cualquier persona, independientemente de la edad, sexo o raza, en cualquier momento de su vida.

Según la Organización Mundial de la salud (OMS) unos 50 millones de personas la padecen en todo el mundo. En el estado español, afecta a cerca de 400.000 y anualmente se diagnostican más de 20.000 nuevos casos. En la comunidad autónoma, Navarra e Iparralde ascienden a 25.000 y en Gipuzkoa son aproximadamente alrededor de 7.100 los afectados.

En este contexto, el 24 de mayo se celebra el 'Día Nacional de la Epilepsia', con el que recordar a todo el ámbito social que cualquier persona puede padecerla. Y a la vez realizar un llamamiento a todas las empresas en su corresponsabilidad social, y a los centros de investigación, para que incluyan la información y el conocimiento sobre esta enfermedad, animándoles a invertir en proyectos de investigación que ayuden a contrarrestarla.

De la misma manera la AGE solicita a las instituciones de la comunidad autónoma que tengan en cuenta las necesidades de todas las personas afectadas, mediante políticas públicas que favorezcan el empleo, sobre todo de las personas jóvenes, al objeto de que no se sientan rechazadas evitando la automarginación y la discriminación.

Por lo que al Goierri respecta, la AGE cuenta en Beasain con un gabinete de asistencia psicológica que atiende a los pacientes del Alto Urola, Tolosaldea y de la comarca. Demarcación en la que el próximo curso pretende abrir una delegación.

Pues bien, mañana desde las 11.00, en la Plaza, voluntarios de la Asociación y de NerGroup llevarán a cabo, juegos, montarán hinchables, ofrecerán pintxopote y sortearán quesos Idiazabal.