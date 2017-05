Joseba Lopetegui: «Principios y emociones como amalgama de un éxito colectivo»

«Tras un increíble e inolvidable fin de semana podríamos hablar de pasión, arrojo, emociones, etc, que un grupo de amigos que juegan al baloncesto nos han hecho sentir. Han conseguido transmitirnos sus sentimientos a lo largo de dos transcendentales encuentros. Y en la final, optimismo al comienzo del partido. Confianza en un grupo homogéneo, preocupación con el paso del tiempo. Inquietud con un rival que demostró ser poderoso. Arrojo ante situaciones complicadas, fuerza mental y física en momentos duros. Orgullo de defender unos colores que les han transmitido durante una parte importante de su formación, esos principios que hoy estamos recibiendo con creces. Me quedo con la emoción que al final del encuentro han sentido todos los seguidores que han arropado al equipo, que han invadido la cancha al final del encuentro con ganas de saludar a sus chicos. Me quedo con esa victoria que nos han brindado y que quedará en la retina de todos los espectadores que se han dado cita en Majori. Me quedo con el sentimiento de agrandar el buen nombre de Ordizia. Me quedo con estos chicos... que son de liga EBA».