El basket urdiña va a hacer historia

El baloncesto, como deporte federado surge en la localidad en la temporada 1970-71, modalidad deportiva, lasaliana por excelencia, que hunde sus raíces en el colegio que los hermanos de La Salle 'Los frailes' regentaron en el centro escolar, ya desaparecido, que existió en la actual calle Egutera Bidea y del que únicamente queda el solar.

Casi 50 años después, bodas de oro que celebrará en la campaña 2020-21, el basket ordiziarra se muestra decidido a hacer historia ya que este fin de semana, en Majori, afronta el que sin duda representa el mayor reto deportivo de todo este devenir; su clasificación para la luchar por el ascenso a la liga EBA, categoría en la que, evidentemente, nunca ha militado.

No obstante, y aunque el tiempo pasa a nivel de misil de crucero, valga reseñar que ya en la temporada 1995-96, la derrota en casa; 98-100 ante el Alvecón, de Pamplona, le dejaba al primer equipo sin opción de ocupar una de las tres plazas del play off de ascenso a la liga EBA. De la misma manera no falta la liga en la que la cascada de renuncias a esa categoría le situó ante la disyuntiva de plantearse el salto, opción que descartó a la primera.

Así las cosas, ésta es la primera vez en la que el buque insignia del basket urdiña, opta, con todas las de la ley, a participar en un nivel de competición nunca antes soñado.

Evidentemente y como la ocasión tiene su innegable trascendencia, la junta directiva del basket urdiña acompañada del cuerpo técnico del primer equipo y de buena parte de la plantilla, concurría públicamente para presentar la que sin duda representa una fiesta del baloncesto a celebrar mañana y el domingo en Majori.

De entrada los máximos responsables del deporte de la canasta en el municipio reseñaban lo difícil que resulta organizar en la localidad una actividad cultural o deportiva, independientemente de su envergadura, sin que colisione con otras. Sea como fuere la entidad ordiziarra llevaba a buen puerto su derecho a organizar esta finalísima, al ser el primer clasificado de los cuatro equipos que van a disputarla. Los equipos llamados a luchar por una plaza en liga EBA, además del Baskonia, que ya ha ascendido, son: San Cernin (Navarra), El Getxo y el Loiola Indautxu (Bizkaia), más el Ordizia. El primer partido se disputará mañana a las 18.30, entre el Biok2.com Ordizia y el San Cernin, del que saldrá el primer finalista.

La segunda semifinal tendrá lugar, en la misma cancha a las 20.30, encuentro que reúne a los dos conjuntos vizcainos; Getxo y Loiola Indautxu, del que saldrá el segundo finalista. Los dos vencedores disputarán la final el domingo, a las 12:00 en Majori.

Los tres conjuntos rivales del Ordizia, son los equipos que más en forma han llegado a esta fase final y junto con los locales, los más compensados aunque tienen características diferentes. Por citar alguna, diremos que el San Cernin supone la escuadra más experimentada, que a su vez cuenta con grandes individualidades. Cabe destacar que uno de sus jugadores militó, hace pocas temporadas en la ACB.

El Loiola Indautxu destaca por su rapidez y por contar con muy buenos lanzadores desde la larga distancia, mientras que el Getxo destaca por su bloque.

Al objeto de acercar a los aficionados más jóvenes hasta el polideportivo con la intención de que animen y lleven en volandas a sus jugadores, el club ha organizado mañana una kalejira. Esta kalejira, acompañada por la mascota de la entidad, saldrá de la Plaza Mayor a las 17.00 horas. A continuación se invitará a los asistentes a una chocolatada, para ir caldeando el ambiente. Los chicos de Ordiziarrock, harán las presentaciones oportunas y amenizarán la velada.

Todo dispuesto por lo tanto para asistir a un fin de semana inédito, en el que el basket urdiña debe escribir una página en la historia deportiva del municipio. Un empeño que, con la aportación de todos, es seguro que se convierte en un fascinante éxito colectivo.

Baloncesto

Hoy, a las 20.00 horas en Majori, el segundo equipo afronta el último encuentro de la liga regular, ante el Viento Sur, de Elgoibar.