El equipo Sub 16 de rugby cierra el curso deportivo con un desplazamiento a Irlanda

El equipo infantil federado del Ordizia Rugby Elkartea, el Labelan-16, antiguo cadete, afronta un cierre de temporada por todo lo alto. Los chavales de Harkaitz Garmendia y Arkaitz Iztueta, viajan, este fin de semana, a Dublín con la doble intención de hacer equipo y ahondar relación, aspecto psicológico muy a tener en cuenta en este deporte de contacto y evasión, y además disputarán un encuentro ante uno de los clubes de más rancio abolengo y noble cuna de la vieja Irlanda; el Wanderers FC.

El Wanderers Football Club tiene su sede en Dublín, su sénior juega en la segunda categoría de la Liga All-Ireland y es uno de los clubes de rugby más antiguos de Irlanda, siendo su fecha de fundación exacta a día de hoy una cuestión abierta.

En 1860 un equipo con el nombre de Wanderers jugó contra la Universidad de Dublín aunque el actual equipo establece su fecha de fundación en 1870. En 1879, miembros del Wanderers tomaron parte en la fundación de la Federación de Rugby de Irlanda, y el club también han proporcionado regularmente jugadores internacionales a la selección del trébol, incluyendo cinco capitanes y un capitán para Inglaterra y Australia.

Ante estos históricos del rugby de todos los tiempos se medirán nuestros chavales, que, ilusionados, esperan sobre todo hacer el mejor papel posible. Durante la temporada el equipo ha vivido sobre todo del esfuerzo de los cadetes de primer año, y esto ha condicionado algo sus resultados, aunque también, probablemente, ha hecho más enteros a sus jugadores, tanto de primer como de segundo año.

Una vez terminada la temporada oficial, y a falta de algún partido más a jugar probablemente en Iparralde, la escuadra sub 16 gozará de este premio que es el viaje a las raíces del rugby, yendo el conjunto casi al completo. La expedición, exactamente, la forman 45 personas, entre jugadores, entrenadores, delegados y personal de intendencia, que se antoja imprescindible visto el volumen del grupo.

Además, algo remarcable por no ser signo de los tiempos, el grupo se ha hecho merecedor del viaje ganándose con su esfuerzo y trabajo la plaza, ya que durante toda la temporada han realizado multitud de actividades con las que cubrir el montante de la salida, cosa que han logrado casi en su totalidad.

Los de Harkaitz & Arkaitz completarán la salida con un tres actividades más de interés rugbístico indudable: la visita al antes mencionado Aviva Stadium, un paseo por el histórico Croke Park, mítico estadio del futbol gaélico del Bloody Sunday, y con la asistencia a un partido de interés de la liga dublinesa.

Baloncesto

El segundo equipo consiguió hacerse con una importantísima victoria en Bergara. El partido para los de Mike era de vida o muerte. De perder se podía consumar el descenso directo de categoría, mientras que la victoria, aunque no garantiza nada, da derecho a jugar los play off por descenso, y ganando un partido, se puede alejar definitivamente el fantasma del descenso. Los urdiñas salieron enchufados y dispuestos a darlo todo. Sin embargo los locales, más tranquilos, se hicieron con el juego en la cancha. Las ganas no eran suficientes para doblegar a un buen Bergara.

Durante los tres primeros cuartos los urdiñas fueron por debajo, acumulando al final del tercer cuarto una desventaja de 11 puntos, 54 a 43. Pero la última tanda de diez minutos fue épica. Los urdiñas, tras una dura lucha, consiguieron igualar el encuentro a falta de 15 segundos para su conclusión, y anotar una canasta ganadora que les dio la victoria por 67 a 69. Buen encuentro, pero esto todavía no está hecho, aunque sí mucho más cerca.

El junior masculino viajaba hasta Donostia, para enfrentarse al Askatuak. El partido sólo tuvo color urdiña, en un envite que dominaron de principio a fin. Para el descanso la contienda estaba decidida en favor de los ordiziarras por 14 a 34. Al final, la superioridad manifiesta ordiziarra quedó reflejada en el marcador; Askatuak 39-Ordizia 67.

El junior femenino, jugaba su partido de ida correspondiente a la fase final por evitar la pérdida de categoría de rendimiento. El rival el conjunto Urretxuarra del Goierri. Siempre un rival difícil, con buenas jugadoras que tienen unos buenos fundamentos baloncestísticos, además de una entrega en cada partido envidiable. El conjunto de Gorostegi, sabedor de la importancia del encuentro, salió muy centrado a la cancha, haciendo gala de un juego no menos vistoso que el de sus rivales, y más eficaz.

Basado en un derroche físico importante para solventar la desventaja física de la altura, un hándicap para cualquier equipo de baloncesto. Pero las cosas se hicieron bien. El equipo fse mostró fenomenalmente posicionado en la cancha, tapando huecos y luchando cada rebote fue capaz de hacerse con una ventaja de 26 puntos, renta que se antoja difícil que las del Goierri puedan superar en el encuentro de vuelta, aunque hay que jugarlo en la cancha. Final del encuentro Ordizia 64 Goierri 38.

Fútbol

El primera cadete, a pesar de vencer 1-2 (Peñalver y Barros) en Lazkao, no conseguía meterse en la fase final, ya que la cuarta posición, no permite seguir en la competición. Los chavales de Larra han asistido a altibajos a lo largo de la temporada pero en cualquier casi y a pesar de ser chavales de primer año, cierran el curso deportivo con buena nota.

El infantil txiki lo intentó pero no pudo superar a un potente Eibar; 1-3 (Yaguana).