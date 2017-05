Crece la utilización del autobús

Marisol Garmendia, diputada foral de Movilidad, regresó ayer a Ordizia para clausurar la campaña de promoción del servicio de transporte público en autobús que Lurraldebus presta en la comarca. Campaña que bajo el título 'Bizi topera. Igo Lurraldebusera', echaba a andar a comienzo del pasado mes de marzo, y que dos meses después ha cosechado todo un éxito ya que ha registrado un incremento, en este primer cuatrimestre, de un 13% de viajeros.

Marisol Garmendia recordó que el objetivo de la campaña era «animar a la ciudadanía a utilizar para sus desplazamientos el transporte público, dejando el coche privado en casa. Los resultados de la campaña son buenos ya que se ha registrado un aumento de usuarios en las líneas de Lurraldebus que operan en el Goierri, donde también ha crecido la demanda de la tarjeta Mugi de transporte», afirmó.

Así, en los primeros meses de este 2017 el incremento en estas líneas ha sido de casi un 13% respecto del pasado año, en el que ya hubo un crecimiento importante de cerca del 40%.

«En este primer cuatrimestre, se han registrado 213.630 viajeros, lo que supone un aumento de 23.500 usuarios respecto a las cifras del año anterior. Estamos en la buena línea y la campaña 'Bizi topera. Igo Lurraldebusera' ha confirmado la oportunidad de incidir en las bondades de utilizar el transporte público», insistió.

La diputada de Movilidad puso a su vez el acento en el incremento de las tarjetas Mugi, «que ha sido muy positivo dado que durante la campaña, cerca de un centenar de goierritarras la han solicitado».

Marisol Garmendia agradeció su participación en la invitación a subir al autobús comarcal a conocidos rostros de goierritarras «que se han sumado a la iniciativa y brindado su imagen a la campaña», en la que han colaborado Aitana y Paula Etxeberria, Twin Melody; el presidente de Bertsozale Elkartea, Iñaki Murua; el jugador del Ampo Ordizia Julen Goia y Lurdes Zurutuza, baserritarra de Ataun.

Y aunque termina la campaña, la diputada de Movilidad, insistió en que su departamento está decidido no solo a seguir trabajando sino a redoblar esfuerzos en la mejora del servicio; enlaces, recorridos, horarios, información, etc, mejora que pretenden afrontar de la mano de los ayuntamientos, asociaciones de comerciantes y, por supuesto, de los usuarios. El objetivo no es otro, concluyó, que «lograr que el transporte público sea la preferencia de los goierritarras a la hora de afrontar cualquier tipo de desplazamiento; trabajo, compras, ocio, etc, en la comarca». Y como la campaña, en colaboración con la Agrupación Ordizian, tenía premio, Marisol Garmendia aprovechó para hacer entrega de los cheques de compra, en los comercios de la localidad, por valor de 100 euros, que tras el correspondiente sorteo recayeron en Lucía Jiménez y Nerea Fernández.