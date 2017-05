La mayor esperanza de vida conlleva diversidad de circunstancias. En el caso que nos ocupa, cuando la persona mayor pierde autonomía e incrementa su grado de dependencia, si vive con la familia, surge a menudo una situación sin precedentes, que toca afrontar.

Al día de la fecha, las estadísticas recogen que en la mayoría de las familias es una única persona la que asume la mayor parte de la responsabilidad de los cuidados: la persona cuidadora principal. En su mayor parte, mujeres y, si bien los hombres participan cada vez más en esta tarea, generalmente lo hacen como ayudantes de las cuidadoras principales.

De la misma manera, los diferentes informes reseñan que las tareas y actividades de las personas cuidadoras son múltiples, exigen tiempo y energía, no siempre son cómodas o agradables, y como generalmente no se han previsto, no siempre están preparadas para el cuidado ni para afrontar la infinidad de situaciones diferentes que los cuidados conllevan y que hacen que cada experiencia sea única y distinta a las demás, por diversas razones.

Afrontar de cero, sin mayor conocimiento o experiencia, una situación de estas características, siempre resulta mucho más difícil.

En consecuencia, el departamento de Bienestar Social ha organizado un curso de formación de apoyo a las familias cuidadoras de personas en situación de dependencia.

Este curso se enmarca dentro del programa 'Sendian' de apoyo a familias inmersas en este tipo de situaciones, que promueve la Diputación.

Desde un modelo que promulga el empoderamiento de las mujeres y la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el cuidado, el Ayuntamiento plantea favorecer la reciprocidad en las relaciones de cuidados no profesionales, con especial atención a apoyar el bienestar y demandas de las cuidadoras familiares y promover un reparto más equitativo de los cuidados en el seno de los hogares. Siempre desde la perspectiva de que es fundamental atender, expresamente, a las cuidadoras familiares, aquellas que se encargan del cuidado de las personas en situación de dependencia.

El curso ofrece sesiones teorico-prácticas en las que se imparten conocimientos específicos que permiten a los familiares una mejor atención a la persona mayor. Incluye contenidos relativos a las áreas; médica, enfermería, psicogeriatría, psicología, ámbito legal y de recursos sociales. Tiene un objetivo informativo, educativo y terapéutico.

Curso que corre a cargo e imparte el Instituto Gerontológico Matía, que cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de programas de formación, grupos de apoyo y apoyo psicológico individual, ya que desde el año 2007 lleva gestionando estos programas en coordinación con los diferentes ayuntamientos de Gipuzkoa y la propia Diputación provincial.

En Ordizia, este año se han organizado tres cursos. El que se imparte en estos momentos es el primero. El segundo comenzará el próximo 25 de este mes de mayo y para el otoño, en fecha por determinar, está previsto el tercero y último.

Cada curso consta de seis sesiones semanales. Las personas que deseen más información deben solicitarla en las oficinas de Bienestar Social (Barretxe).