La acuarela vuelve puntual a Barrena

La acuarela, que desde hace casi dos décadas llega al palacio Barrena puntual y, por partida doble, a un ritmo y alternancia, que así las cosas, adquiere carácter anual, regresa a la Casa de Cultura, en esta ocasión y una vez más, de la mano de Enrique Ochotorena, (Donostia 1946), pintor y artista con un sentir muy especial hacia la aguada, opción plástica, técnica que dirían los eruditos, que como resultado final aporta y adquiere un matiz y márchamo propios en función de la orografía y luminosidad; contexto y circunstancias, de cada terruño.

Planteamiento y propósito con el que anteriormente ha organizado, entre otras, muestras colectivas, que han llevado por título 'Acuarela mediterránea', mayo del 2015, en la que concurrieron dieciocho autores de la comunidad valenciana, donde la luz y el color, exponía Enrique Ochotorena, «ejercen de protagonistas absolutos».

Referencia y contexto alusivo al 'Mare nostrum', que acompañó a la colección del 2013, 'Kataluniako akuarelistak', si bien la gradación y la tonalidad adquirían personalidad propia. Todo ello en una nueva demostración de ese convencimiento que acompaña al coordinador y promotor de la muestra «de que en cada región la acuarela es distinta».

Llega la cita con el 2017 que proclama cambio radical en las coordenadas geográficas con 'Galiziako koloreak-Colores de Galicia'.

«Son muchos los lazos que me unen a Galicia, pero además de los afectivos, de amistad, atracción por su belleza natural, etc, están los artísticos, no en vano he tenido la gran suerte de acudir a 'Encontros con el Arte' durante unos años, y a 'Simposios de acuarela', y por lo tanto de respirar el arte en muchas de sus facetas», reseña el donostiarra.

En mi intención de acercar a Gipuzkoa la técnica de la acuarela, añadía «he venido ofreciendo la oportunidad de conocer, de cerca, lo que 'se cuece' en diferentes comunidades, así, desde hace tiempo he coordinado exposiciones de acuarela vasca, catalana, valenciana, y ahora, hoy, me gustaría presentar al público una pequeña muestra de la acuarela gallega, de la mano de los pinceles de unos cuantos pintores».

«Son retazos de los rincones, marineros, urbanos ó campestres, de esa gran tierra que es Galicia, que nos llevarán a soñar, a desear acercarnos una vez más, o acudir por primera vez acaso, a sus parajes para deleitarnos con su gran belleza».

Y así las cosas, la sala de exposiciones acoge a 10 autores gallegos: Alfredo Sarandeses, Antonio Feijoo, Enirque Castro, Félix L. Díaz, Fernando Villalba, Francis Marrouch, Luis Romero, Manuel Gandullo, Miguel Camarero y Pedro Bueno, tres obras por pincel, láminas de similar formato.

Autores que se decantan por el mundo figurativo; mayoritariamente por el paisaje, fundamentalmente marinas, aunque no faltan rincones urbanos. Curiosamente envueltos en atmósferas en las que no imperan ni el orballo ni la barruñeira. Estampas resueltas recurriendo a la mancha de color; a la sugerencia, o bien a una mayor definición. Y desde un punto de vista cromático, las opciones van desde quien repasa toda la paleta de color a quien se decanta por una solución monocroma.

Un abanico, en definitiva, rico, amplio y diferente de ver y pintar la realidad. Una colección sutil a la que la aguada elevada a la acuarela a la categoría de poesía escrita, siempre en delicadas y en ocasiones, vaporosas, pinceladas.

Muestra que permanecerá abierta al público hasta el próximo día 12.

Y mientras todo esto ocurre el donostiarra pone ya la vista, para una próxima ocasión, en tierras castellanas.