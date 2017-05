El primer equipo de baloncesto cosecha una inesperada derrota en Burlada

El primer equipo no pudo conseguir la victoria en su desplazamiento a tierras navarras. Triunfo del Burlada con el que se aúpa a la séptima posición de la clasificación a dos victorias del quinto clasificado, Tabirako Baqué, que a falta de un encuentro no le da opción de entrar en la lucha por el ascenso de categoría.

Inesperado resultado ante el que cabe pensar aquello de que 'no hay mal, que por bien no venga'.

El primer cuarto comenzó igualado. Con canastas rápidas de los anfitriones y respuesta de los ordiziarras con tres triples consecutivos que mantuvieron la tensión del encuentro hasta el minuto siete, con una ventaja para los locales de dos puntos, 13 a 11. A partir de aquí el Burlada se hizo con el mando de la cancha, los ordiziarras no terminaban de ubicarse, y lo aprovecharon los locales con un parcial de 11-2. Final del primer cuarto Burlada i3i 24, Biok2.com Ordizia 13.

El segundo fue más disputado, pero jugado al ritmo que marcaban los de la comunidad foral. Los ordiziarras daban respuesta a las canastas conseguidas por los navarros sin lograr imponerse en la cancha. Al descanso Burlada 44-Ordizia 32.

Al tercer tramo de 10 minutos, los ordiziarras salieron desconcentrados, con poca intensidad por lo que no anotan hasta el minuto cuatro, situación que el Burlada aprovechó para hacerse con un parcial de 8-0, de forma que los navarros adquirieron una ventaja de 20 puntos (52-32). Tal y como iba el encuentro quedaba claro que o los urdiñas metían una marcha más o se les escapaba el encuentro. Afortunadamente, en los siguientes seis minutos redujeron la desventaja en tres puntos. 62-45.

En la última tanda no llegó la tan ansiada reacción urdiña a pesar de que los del txoko se hicieron con el parcial del cuarto. En cualquier caso, los locales no dieron su brazo a torcer y consiguieron una merecida victoria, Burlada 81-Ordizia 66.

Como comentaban los entrenadores, Mendiluze y Sarasola, al final del encuentro, «ha sido un partido jugado con poca intensidad, esperemos que esta derrota nos venga bien para darnos cuenta que hay que jugar al 100% para llevarse los encuentros».

El segundo equipo jugaba el pasado viernes, en Majori, con el ánimo y decisión de intentar eludir el descenso, cancha en la que recibía al segundo clasificado, el Zast Zarautz. Los ordiziarras aguantaron bien el ritmo de juego de los de la costa hasta el tercer cuarto al que llegaron con una desventaja de siete puntos, que no eran insalvables. Sin embargo en el último cuarto, fueron los foráneos los que apretaron en la cancha superando a los urdiñas al final del encuentro en 15 puntos; Ordizia 53, Zast Zarautz 68.

El sénior femenino despedía la temporada con una victoria in extremis ante el Bera Bera para hacerse con la séptima plaza. Sin embargo, no comenzó bien el encuentro para las locales, que no supieron situarse, de salida, en la cancha, con titubeos de cara a la canasta rival y cediendo el tanteo al descanso por 7-15. La reanudación fue totalmente distinta, la defensa de las urdiñas se dejó notar, además de estar más certeras en ataque, para llevarse el encuentro por un 24-23.

El cadete masculino recibía en casa al Soraluce Bergara, en la eliminatoria por continuar adelante en la competición, es decir que el que perdía quedaba eliminado. Los urdiñas pusieron toda la carne en el asador, y ante un conjunto más físico, supieron sobreponerse al empujón inicial de los foráneos, para después de una prórroga hacerse con una victoria merecida, donde demostraron una mejor técnica individual y un mejor juego colectivo que los de Bergara. Resultado final Ordizia 59 Soraluce-Bergara 54. Y así las cosas los urdiñas siguen adelante.

El cadete femenino de segundo año salió derrotado en su desplazamiento a Oñati, donde jugó ante el Aloña Mendi. Aunque el encuentro no se decantó hasta bien entrado el último cuarto, y a pesar del buen juego y mejor concentración de las urdiñas durante todo el encuentro, las del txoko no pudieron sujetar al conjunto anfitrión que se hizo con la victoria por 41-32.

El infantil masculino salió victorioso del envite ante el Arri BKL; 40-48, encuentro de ida de los octavos de final. Los ordiziarras se enfrentaron a un muy serio conjunto vagonero que en todo momento sabe a lo que juega, y que les puso las cosas difíciles. Sin embargo el Ordizia consiguió hacerse con la victoria.

Campeonato de pelota

La peña de seguidores de La Real Sociedad, Emaneurre, recuerda que el plazo de inscripción para poder tomar parte en el 'XI Campeonato popular de pelota a mano' finaliza este domingo. Inscripción a formalizar en las listas dispuestas al efecto en el Kirkil, Urdin, Sugaar, Amonane o Kantoi. El precio es de 10 euros por pareja. La organización reseña a quien no tenga pareja, que hará lo imposible por lograrlo.