Los atletas del Txindoki afrontan con ambición la nueva campaña de pista

Este fin de semana comienza, oficialmente, la temporada de pista al aire libre para los atletas federados y entre otras pruebas empieza la liga de división de honor de clubs en la que compiten la Real Sociedad en hombres, y el Atlético SS, en mujeres, de los que el Txindoki Grupo Jaso AT es club filial.

La Real sociedad compite mañana sábado en Zaragoza y allí estarán Octavian Romanescu en 100 metros y el relevo 4x100 metros, y Joseba Berasain en lanzamiento de peso. Con el Atlético de San Sebastián, también mañana, pero en el mini estadio de Anoeta, en Donostia, con Nora Tobar en salto de altura, Ane Torres en lanzamiento de peso, Dorleta Oiarbide en lanzamiento de martillo, Ainhoa Argandoña en el relevo 4x100 metros y por supuesto Alazne Furundarena lla velocista ordiziarra, pieza básica del conjunto femenino donostiarra que participará en el 100 y 200 metros. Todos con la máxima ilusión.

En Barcelona, con su equipo; el Grupo empleo de Pamplona estará la velocista ordiziarra Nerea Galparsoro en 100 metros y en el relevo 4x100 metros.

En Durango , a lo largo del fin de semana, se celebra el campeonato de Euskadi de pruebas combinadas. También en Durango, pero solo mañana, tiene lugar el campeonato de Euskadi de fondo para cadetes, juveniles y juniors.

El domingo, Eibar acoge la tercera y última jornada del campeonato de Gipuzkoa escolar individual. En pruebas de, únicamente, libre participación tenemos, hoy viernes, en Durango, el domingo en Pamplona y el lunes 1 de Mayo, en Getxo.

En cuanto a carreras populares, hoy viernes, festividad de San Prudencio, tiene lugar la cita por parejas en Lazkao, mañana, la Izarraitzko mendi lasterketa en Azkoitia, la Pasaiako mendi lasterketa en Trintxerpe, el Trail de la cereza en Bidaurreta (Navarra) y la Arratzu Gau trail en Arratzu (Bizkaia). Para el domingo la cartelera anuncia, la Pagoeta mendi lasterketa en Zarautz, la Loatzoko igoera en Amasa (Villabona), la Galdakaoko herri krossa en Bizkaia y la media maratón Puente de Bizkaia con salida en Getxo.

Y para el lunes 1 de Mayo, tenemos la carrera popular de Andoain, la popular Peña el Charco en Ansoain (Navarra) y la subida a la ermita en Ribaforada (Navarra).

Baloncesto

El segundo equipo, obligado a ganar en su particular lucha por intentar eludir el play off de descenso, recibe a las 20.00 horas a un duro hueso de roer, el Zarautz, segundo clasificado. Por su parte, el infantil masculino, afronta a las 19.00 horas en Beasain el primer partido del play off por el título, ante sus vecinos del Arri BKL.

Balonmano

El primer equipo, el Siglo XX Plater Prestatuak empezaba con buen pie la liguilla de ascenso a la Liga Vasca, al imponerse al Ugeraga; 27-25. Tal y como se preveía el conjunto urdiña tuvo que hacer frente a un equipo my veterano y de calidad, que se había impuesto en el campeonato vizcaino y que en todo momento trató de imponer su juego, que aunque lo consiguió a medias no pudo evitar la victoria ordiziarra.

Aunque el Ordizia siempre tuvo el mando en el marcador nunca logró marcar el ritmo de juego. Inició el partido muy bien, llegando a tener un 7-3 en el casillero pero no supo rematar, por lo que la escuadra vizcaina se acercó y al final del primer tiempo el resultado era de 12-10 para los de Patxi Etxeberria. En este período consiguieron defender bien, pero en el juego ofensivo no acertaron y le dieron vida al rival.

El segundo tiempo se inició de manera parecida, llegando a conseguir una diferencia de 5 goles, que parecía que rompía el partido, pero de nuevo el Ugeraga entró al trapo, apretando el marcado hasta el 27-25 final.

La tónica de este período varió algo con respecto al primer tiempo, se defendió peor y se permitió al contrario acercarse en el marcador. La experiencia del equipo contrario y la juventud y bisoñez del conjunto urdiña fueron claves en el devenir del encuentro. Estaba claro el mando en el marcador por parte de los ordiziarras, pero el ritmo del juego lo marcaron los vizcainos.

En cualquier caso, los del txoko cosecharon lo más importante; los dos primeros puntos, contra un rival ante al que es difícil jugar un buen partido debido al ritmo cansino y con muchas interrupciones que trataron de marcar los de Sopelana.

A partir de aquí el equipo urdiña tiene que intentar recuperar el ritmo y nivel de juego que ha mostrado durante la temporada, y de esta manera lograr el objetivo de esta campaña, que no es otro que el regresar a la Liga Vasca.