La mala suerte vuelve a cebarse con el equipo de fútbol sala femenino

Este fin de semana tampoco se quedaban los tres puntos en liza en Majori, ya que, en esta ocasión, se los llevaba el Sala Zaragoza; 4-9. A pesar del marcador, cabe recalcar e incidir en el esfuerzo y la lucha que llevaron a cabo nuestras chicas hasta el final, con la vista puesta en darle la vuelta al partido.

Abrieron la cuenta las ordiziarras con un gol de Naroa, pero las aragonesas se encontraron muy cómodas en la pista y consiguieron marcar en tres ocasiones antes de llegar al descanso; 1-3.

Nada más reanudarse el juego las mañas volvían a sumar otro tanto; 1-4, diferencia que al poco reducían las ordiziarras por mediación de Miriam; 2-4 manteniendo, de esta manera, la distancia de dos goles. Esta situación ocurrió hasta dos veces más. Las contrarias marcaban pero nuestras chicas no tardaban en volver a batir su portería. Fueron María y Mak las goleadoras en estos casos; 4-6. Con esta diferencia de dos goles las urdiñas no dejaron de pelear en ningún momento para conseguir el empate, pero no fue posible. Aunque crearon muchas ocasiones el balón se negaba a entrar mientras que las rivales consiguieron anotar hasta en tres ocasiones más.

A pesar de este traspiés, el equipo se mantiene en la octava posición de la clasificación, la cancha del líder, Lacturale.

Toca seguir trabajando. Seguro que los buenos resultados llegan.

Baloncesto

Este fin de semana se jugaba la Easo Cup, competición que agrupaba alrededor de este deporte a diferentes escuelas de baloncesto.

La Azatxo eskola ordiziarra estuvo representada por los equipos de chicos y chicas en edades comprendidas entre los 8y los 11 años. Entre las escuadras invitadas se encontraban: Baskonia, Iraurgi, Getxo, Mutilbasket (Navarra), Baloncesto Palencia, Club de Basquet Sant Josep (Badalona), Txorierri, Lauro ikastola (Bizkaia), Askartza Claret, Stadium Casablanca (Zaragoza), Calasanz, C.D Tierno Galván (Madrid), Baloncesto Alcalá, además del Easo club organizador.

La fiesta fue un éxito clamoroso. Buena organización, buen ambiente deportivo y oportunidad de que los niños y niñas conociesen a otros deportistas y ocasión, también de ver el trabajo que a tan tempranas edades se realiza en otros clubes.

A destacar que la actuación urdiña fue sobresaliente a todos los niveles, y aunque deportivamente en este tipo de eventos el resultado es lo de menos, apuntar que los niños del 2006, tras vencer al Easo, Palencia y Baskonia, disputaron la final ante el Tierno Galván madrileño, haciéndose con la victoria por 38 a 48 por lo que conquistaron la primera plaza.

Y que las chicas de la misma quinta, tras vencer al Iraurgi, Lauro (Bizkaia) y caer ante el Casablanca (Zaragoza), concurrieron en la lucha por el tercer y cuarto puestos, ante el club anfitrión; el Easo, haciéndose con la tercera posición por un claro 26 a 15.