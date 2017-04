El primer equipo de baloncesto logra una trabajada victoria ante el Tabirako

El primer equipo de basket se volvía a encontrar con su afición tras el breve parón vacacional. La cita era en Majori, sábado soleado a las cuatro de la tarde. En frente el Tabirako. Conjunto vizcaíno que venía cargado de responsabilidad puesto que aun ocupando la cuarta posición, no tenía, prácticamente, margen de error en su lucha por obtener uno de los tres puestos, además del que tiene asegurado el Ordizia, que dan derecho a disputar el play off de ascenso a liga EBA.

La lucha está centrada en tres equipos vizcaínos, Getxo, Tabirako y Loiola Indautxu que se encuentran empatados a victorias; trece, para dos puestos.

Además del Biok2.com Ordizia, que certificaba su clasificación hace ya algunas jornadas, parece que será de la partida el San Cernin navarro, que a día de hoy presenta un estadillo con 15 victorias.

Por lo que al partido respecta, podríamos dividirlo en dos periodos, si nos fijamos en el rendimiento de nuestra escuadra. Una primera mitad en la que no terminaba de encontrar su juego, y una segunda parte en la que se hizo dueño y señor del envite. Vayamos por partes.

La puesta en escena del conjunto urdiña en el primer cuarto fue prudente. La defensa realizada en los primeros cinco minutos fue sublime. Concentración, ayudas, y dominio bajo los tableros hicieron que los foráneos no estrenasen su marcador hasta bien entrados estos cinco primeros minutos, circunstancia que los locales no aprovecharon para establecer una diferencia inalcanzable, puesto que la distancia máxima llegó a ser de diez puntos.

Un triple y una canasta de dos puntos redujeron la diferencia a cinco, lo que no estaba siendo la película del partido. A final de este primer cuarto, Ordizia 17-Tabirako 11.

El segundo fue desalentador. El conjunto local jugó sin chispa, la perdida de balones bajo la canasta rival, a pesar de coger el rebote en primera instancia, fue la tónica de este segundo tramo. La escuadra del txoko perdió, por momentos la concentración defensiva. No llegaban las ayudas, no se anotaba con facilidad en ataque, por lo que los puntos obtenidos en los primeros siete minutos fueron precisamente siete, por los catorce del conjunto rival. El Ordizia se ponía un punto por debajo, 24 a 25 a falta de tres minutos. Los urdiñas trataron de parar el juego foráneo, pero únicamente consiguieron amortiguarlo yéndose al descanso por debajo en el marcador, Biok2.com Ordizia 31-Tabirako 32.

En la reanudación el decorado cambió significativamente. Los locales, más centrados, volvieron a ser reconocibles, en cuanto a su juego. Intensa defensa, rápidas recuperaciones de balón seguidas de veloces transiciones, además de desbordar en el uno contra uno hicieron que los ordiziarras se pusieran diez puntos por delante en el marcador jugados seis minutos de este tercer cuarto, 46-36, endosando un parcial de 15 a 4. La renta al final de este periodo también fue de diez puntos, 55 a 45.

La última tanda de diez minutos fue de neto color urdiña. Los vizcainos obligados a meter una marcha más para llevarse un resultado positivo y no perder cancha en la clasificación, jugaron posesiones desacertadas, imprimiendo más dureza bajo los tableros y protestando prácticamente todas aquellas jugadas que no conseguían canasta. Sin embargo, a pesar de que los locales tenían controlado el encuentro con diferencias que rondaban los doce y catorce puntos, las faltas técnicas por protestas cayeron del lado urdiña. Incomprensible. En definitiva triunfo del Biok2.com Ordizia ante un Tabirako batallador, 77 a 67, y buena piedra de toque de cara a su preparación para la disputa del play off de ascenso.

Campeonato de pelota

La peña realista, Emaneurre abre el plazo de inscripción para poder tomar parte en el 'XI Campeonato popular de pelota a mano'.

Pueden participar, los nacidos en Ordizia, empadronados, y aquellas personas que, sin concurrir en ninguna de las dos circunstancias anteriores, mantengan una estrecha relación con el municipio. En ningún caso, pelotatis federados.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 7 de mayo, debiendo realizarla las personas interesadas en las listas dispuestas al efecto en el Kirkil, Urdin, Sugaar, Amonane o Kantoi. El precio es de 10 euros por pareja. La organización reseña a quien no tenga pareja, que hará lo imposible porque la tenga.